李孝利叹言多必失「说太多就会挨骂」！谈拒试管争议，亲自对老公李尚顺道歉

演员李施昤（李诗英）在与前夫离婚多后透过多年前冷冻保存的胚胎进行试管婴儿手术，如今成功怀孕的消息曝光，立刻引爆韩网热烈讨论。 然而就在试管话题成为焦点之际，天后李孝利日前的一番「不想透过医疗力量怀孕」的言论，再次被翻出，引发另一波舆论关注。

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李孝利日前以嘉宾身份出演丈夫李尚顺主持的 MBC FM4U 广播节目《完美的一天 李尚顺》，在「月刊李孝利」固定单元中，分享了近期她频繁亮相各大艺节目的感受。 她谈到日前参加 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》与网路节目《藉口GO》时说道：「最近在电视上曝光很多，和刘在锡一共做了两个节目。」她笑称原本只是开玩笑对刘在锡说「想上YouTube」，结果阴错阳差接连被邀请，连续出现在节目上。



然而李孝利坦言，「上节目说很多话，虽然很感谢能被邀请，但说出口的话语总会要付出代价，所以我总是保持警惕。」这番话也被认为与她过去因「试管发言」引发争议的经验有关。

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其实早在2022年，李孝利曾在 MBC every1 某档综艺中，聊到是否计划生二胎时，曾语带小心地表示：「我不想走到试管那一步，不想依靠医学的力量。 如果自然怀上了，就会非常感恩地养育，身边有58岁才生下第一个孩子的人，所以最近我也重新有了勇气。」

不过，她补充说明自己想法的脉络，「因为我一直以自己为中心活著，潜意识里总认为『我是艺人，是李孝利』，也因此很想体验为了什么完全失去自我的感觉。」但同时她也透过读书得到新的体悟，「最近读了一本书，里面写著，这样的奉献精神并不一定要透过孩子才能感受到，於是我突然意识到：为什么我一直觉得只有透过孩子才能体验真正的爱？ 就算没有孩子，我也想抱著这样的心去活著。」



然而，这些真诚的自白却被部份断章取义，演变成「李孝利拒绝试管」的争议言论，在网路上引来一些冷嘲热讽：「现在透过试管出生的这么多小孩，她怎么能这样讲？」、「我正在做试管，听了很不舒服」等批评声浪，也引发另一派网友为她抱不平：「她只是说自己的选择，部份人太敏感了吧？」

在最新的广播节目中，李孝利也吐露这些舆论带给她的压力。 当丈夫李尚顺说：「说话应该轻松自在些，才能把内心真正的话说出来，但有时确实会变得不太自在。」她立刻附和：「年轻的时候就算说错话，人家会觉得『还小嘛』就算了，但年纪越大，责任感就越重，所以总会提醒自己要少说话。」

听到这里，李尚顺也用调皮却坚定的语气回应：「可是上谈话节目怎么能少说话？ 那就别上节目好了。」李孝利听后先笑著回怼：「对啊，要么就不要上！」随即又自嘲似地说：「还是就把话都说了，然后诚实地承受后果就好了。」她最后也感性地说：「其实懂我的人更多。」



李孝利还在节目里小心翼翼地问丈夫：「我偶尔会担心，会不会有让你觉得不舒服的地方？ 怕你不喜欢我说一些关於你的事。」对此，李尚顺表示并不介意，但还是半开玩笑吐槽：「只是因为你常常说我什么都不做，只会弹吉他，大家都以为我就是个无所事事的吉他宅男。」李孝利听后当场笑著致歉：「好吧，那我道歉。虽然你说没关系，还不是拿出来讲。」夫妻俩在节目上的真诚互动也再次展现了甜蜜与默契，缓和了外界对她的苛责，让粉丝们留言打气：「永远支持李孝利的率真」。

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