《寄生上流》导演奉俊昊遭泰国粉丝狙击：BLACKPINK有4人，为什么唯独没提Lisa？就是种族歧视

韩国之名导演奉俊昊因BLACKPINK成员Lisa的部份泰国极端粉丝而遭受无端攻击。

3日，YouTube频道「BuzzFeed Celeb」上传了一段奉俊昊导演的采访影片。 影片中，当被问及最喜欢的K-pop组合时，奉俊昊导演回答是「BLACKPINK」，而在被问到最喜欢的成员时，他又提到了「Rosé、Jisoo、Jennie」，随后补充道「Everyone（所有人）」。



该采访是在2月28日全球首映的电影《米奇17号》（《Mickey 17》）的宣传活动期间进行的。 由於采访采用了「Puppy Interview」的概念，奉俊昊导演全程与多只小狗互动，展现了亲切温暖的一面。1969年出生、现年55岁的奉俊昊导演竟然能准确说出BLACKPINK成员的名字，这让网友们感到惊讶。 实际上在《米奇17号》的韩国宣传活动中，他曾多次提及BLACKPINK。 在2月9日播出的JTBC《NEWS ROOM》和2月20日举行的韩国记者见面会上，奉俊昊导演曾谈到2023年12・3戒严事件时表示：「当大家都在讨论『BTS和BLACKPINK Rosé的《APT.》这周在Billboard排名多少』时，突然出现了戒严令，这确实令人震惊。 」



然而在该采访影片公开后，部份泰国粉丝对奉俊昊导演表达了强烈的不满，指责他存在种族歧视，有人用韩文留言：「知道BLACKPINK，却不知道Lisa？ 是因为Lisa是外国人吗？」、「他根本没提到Lisa，你一定是不喜欢Lisa吧？」此外X（旧推特）上，也出现了大量对奉俊昊导演的人身攻击和指责其种族歧视的恶意文章，引发争议。



对此，一些韩国网友表示不解：「以奉俊昊导演的年龄来说，能认识BLACKPINK已经不错了」、「一个大叔能记住三个名字已经很厉害了」、「他不是故意不提Lisa，只是随口说出的，没想到会变成争议」，相关评论反映出韩国网友对该事件的不满。

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