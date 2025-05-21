李姃垠为防痴呆学舞，继全昭弥、Apink名曲后又学了JENNIE〈like JENNIE〉

曾演《寄生上流》（上流寄生族）、《她的日与夜》、《照明商店》等热门作品，演员李姃垠目前正在《比天堂还美丽》饰演「李英爱」，到了刘在锡及柳演锡主持的综艺节目《只要有空，》，又曝光了自己学了新舞。

李姃垠和饰演牧师的柳德焕来到《只要有空，》，柳德焕透露李姃垠迷上跳舞，已跳了好一阵子，刘在锡也记得李姃垠在《藉口GO》说过自己私下兴趣是跳舞，李姃垠说自己是为了预防痴呆，主要学K-POP舞蹈，最新学的是JENNIE〈like JENNIE〉。听到〈like JENNIE〉大家都笑了，因为是最新热门曲，且给一般人对李姃垠的印象相当有反差！节目还播出李姃垠练舞画面！而刘在锡在另档节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》曾被JENNIE亲自教学，似乎也觉得不太容易。



回顾李姃垠过去所学，2023年年底李姃垠在《藉口GO》首度曝光自己跳舞的兴趣，她表示自己曾因脊椎受伤没能演出音乐剧，决定学体育舞蹈（指竞技性舞蹈如国标舞、拉丁舞）帮助脊椎恢复，后来学了K-POP舞蹈觉得不错，在IG上发现了一个老师便每周向对方学。当时李姃垠说学了时下最红的〈Smoke〉（《街头女战士2》Bada Lee编舞歌曲），还说喜欢NewJeans的歌如〈Ditto〉。



虽然《藉口GO》上李姃垠未能展现舞蹈，不过隔年因《她的日与夜》在各大节目宣传时便大方展现。《脱掉鞋子恢单4Men》她也说是为了防痴呆学跳舞，节目播出了她跳了ZICO〈New Thing〉（새삥，《街头男战士》Vata编舞歌曲）画面，她当场亦小小跳了全昭弥洗脑舞曲〈Fast Forward〉，听到卓在勋说「跳得比我还好」害羞笑著掩面。



《认识的哥哥》里她更放开了，她大方表示自己「满会跳舞的」，郑恩地也说她平时就在学。李姃垠活泼跳起舞，跳了〈Fast Forward〉又跳麦可杰克森招牌「太空漫步」，瞬间炒热气氛！崔振赫看了吐槽李姃垠录影前还很担心，正式录影却不用人cue自己跳起舞来。



《她的日与夜》发表会上，李姃垠透露和郑恩地有热舞戏，她自己利用拍戏后的时间看影片自学，半夜12点练到凌晨3点，练了10天左右，毅力佩服郑恩地和崔振赫。李姃垠学的舞正是郑恩地所属爱豆女团Apink 2014年名曲〈Mr.Chu〉，正式播出后引发K-POP粉丝圈回忆杀，也被观众大呼可爱又感人。



网路上更早还流传许多李姃垠2019年宣传《寄生上流》时的跳舞影片，不仅韩国国内电影活动在韩国观众面前跳了，连在外国连外国媒体也不放过XDD，相当逗趣。2022年她在《结过一次了》里头亦跳过，《恢单4Men》抓的李姃垠部分跳舞片段便来自於该剧。

190601 영화 기생충 코엑스 무대인사



이춤을 직접보다닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이정은 배우님 끝나고 쑥스러워하는것도 귀여우셔ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9pZ2ewWyu5 — ᴆꝛ.ᴍøᴀ⊹ (@Dr_MoAaa) June 1, 2019

진짜 이정은씨 유쾌하신 분이다 포토타임에 갑자기 꿀렁꿀렁 춤을 춘다 사진기자도 이 정도까지 바란 건 아닐 텐데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/cr2XMeqJMx — mabasa (@9979x9999) May 22, 2019

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