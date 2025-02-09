韩业内人士选出「2025年最值得期待5部电影」！孙艺珍李炳宪《无可奈何》、奉俊昊科幻喜剧《米奇17号》排名靠前

韩国杂志CINE21集结52名业内人士及专家意见，公开了最新的「2025韩国娱乐产业展望」调查报告，其中提到今年最值得期待的新电影，让很多人表示有同感！

CINE21本次咨询对象包括Netflix总监、CJ ENM电影事业部长、乐天娱乐内容事业本部长、TVING内容长、Wavve行销长、Studio Dragon企划制作事业部长、Namoo Actors社长、BH娱乐公司代表、Keyeast娱乐公司代表等等，十分全面。



以上人士选出今年最值得期待的5部电影，排名第一的是孙艺珍和李炳宪主演的悬疑惊悚片《无可奈何》。



这部片由《分手的决心》导演朴赞郁执导，改编自美国小说《斧头》，讲述一名中产阶级男子因企业裁员而陷入困境，为了重新就业而逐步消除竞争对手的故事。





排名第二是由《寄生上流》导演奉俊昊编导、《暮光之城》《蝙蝠侠》罗伯・派汀森担任主演的科幻喜剧片《米奇17号》。



这部电影改编自爱德华・艾希顿於2022年出版的小说《米奇7号》，讲述人类为殖民外星而派出复制人执行危险任务，一名生活失意的男子自愿参加，在经历多次死亡和复制重生后，第18个他与第17个他意外相遇的故事，将於2月28日在韩国上映。



第三是大制作科幻惊悚片《Hope》，由《黄海》《哭声》导演罗泓轸执导，众多大咖明星黄晸珉、赵寅成、麦可・法斯宾达、艾莉西亚・薇坎德、郑好娟担任主演。 剧情以被孤立的港口村庄为背景，讲述村民们与突然出现的未知生命体展开战斗的故事，为了充分展现故事的规模和深度，有可能拍摄成三部曲，预计今年上映的第一部制作费已高达330亿韩元。



第四是改编自同名网路小说的《全知读者视角》，由《恐怖攻击直播》导演金秉佑执导，李敏镐、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana、朴浩山、崔英俊及Jisoo主演。 故事讲述男主角追了10年的小说连载结束时，世界突然像小说一样面临毁灭，唯一知道小说结局的男主角和小说主人公一起展开拯救世界的弘大旅程。 小说原著及改编网漫已经拥有大批粉丝，真人版的主演阵容更令人期待不已，预计今年7月上映。



第五是人物传记片《终极对弈》，根据韩国围棋传奇人物曹薰铉和李昌镐的真实故事改编，讲述围棋名家不可避免地与自己培养的弟子决一胜负的故事。 该片原计划2023年公开，因主演之一刘亚仁涉毒被拘留而遭到搁置，预计将在今年3月与观众见面。



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