【有片】《爱的迫降》迎来最终回！最后画面固然美好…但总觉得有些可惜 ㅠㅠ
韩剧 2020年2月17日 星期一11:22 JiaJia
（剧雷，慎入）各位觉得《爱的迫降》是「Happy Ending」还是「Bad Ending」？小编直到最后一刻都在等「他」的出现… #外星人和地球人 #人鱼和人类 #都能在一起了 #不太明白编剧为何这样安排
最后一集（全16集）以平均收视率21.6%，荣登tvN历代收视冠军的《爱的迫降》，於昨晚（16日）迎来大结局。第16集时长约2小时（包含彩蛋），正赫（炫彬 饰）和世理（孙艺真 饰）历经了眼泪的重逢与离别（南北界线那段戏真的哭死），各自在自己的位置上努力地生活后（用「预约简讯」好浪漫），终於在瑞士团聚。
剧中的「大坏蛋」赵少校（吴万石 饰）死了，世理的二哥和二嫂也将接受司法审判。编剧还交代了关於「北朝鲜军官私宅村」及「北韩F5」的后续，这些其实都可以预料的到。但最、最、最让观众不解的，是徐丹（徐智慧 饰）和胜俊（金正铉 饰）这对CP的结局…
为拯救徐丹而身受重伤的胜俊，最终还是回天乏术。两人的爱情才刚冒出芽，就这样被扼杀了！看到徐丹泪流不止，应该有不少观众相当心疼吧…
徐丹为此委靡一段时间，妈妈和舅舅十分担心她。看到胜俊的衣服，又是一波「回忆杀」...
直到最后的最后，小编还在等胜俊的出现！甚至是长得一模一样的人也没关系XD但是，真的没有。徐丹和胜俊的爱情，就这样结束了。不少观众在网路上发表观后感，都对这对CP的结局感到惋惜，到底为什么不让徐丹和胜俊在一起呢？（哭）
（图片、影片来源：tvN）
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留言/评论
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我也在等着或许有一模一样的人出现，更或许胜俊其实没有死！
5小时前
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我寄去韓國給編劇的武漢直送蝙蝠已經在路上了😤還我男二
5小时前
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我覺得一部劇裡總會有美好跟遺憾的愛情，若總是要求每一對情侶都要有好的結局，這樣好像又太完美了一點，少一點完美、多一絲缺憾，或許就是編劇想表達的劇情
5小时前
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另類表達至死不渝的愛情 女二就此決定單身 亦要大家明白珍惜眼前人 機會過了 不一定可以重來
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