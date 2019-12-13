集齐金秀贤、IU、秀智...现在看来还是神级演员和制作班底的电视剧：《Dream High》

什么时候还有机会再看到这些人出现在同一部剧里呢？
不知大家看没看过8年前的一部电视剧《Dream High》，在现在看来根本是无法重现的豪华阵容，例如饰演男主角的是后来的韩流巨星金秀贤，当时还默默无名的他把山村少年宋森动演得真实又生动，一举成长为大势演员：
饰演女主角高惠美的是秀智，这也是她第一次尝试当演员，凭藉洋娃娃一样的可爱外形迅速斩获大量男饭XD
饰演乐团主唱金碧淑的则是现在人气居高不下的IU，同样第一次演戏的IU虽然不是主角，但也有独特的魅力和存在感：
饰演玄振国和Jason的，分别是2PM玉泽演和张佑荣，而饰演尹白熙的则是T-ara队长咸恩静，玉泽演也凭这部剧晋升「演技爱豆」行列：
除了演员，《Dream High》的制作班底也是当年的潜力股：导演是后来执导了《学校2013》、《恋爱的发现》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《Mr. Sunshine》的李应福，编剧则是《听见你的声音》、《Pinocchio》、《当你沉睡时》的剧本作家朴惠莲！
似乎大家拍完《Dream High》都发展得越来越好，真为他们感到开心呀❤
（图源：《Dream High》）
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