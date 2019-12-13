【年末盘点】2019年「人气漫改剧」你追了几部？赶快笔记下来…列入春节假期的「追剧清单」！

有没有这五部都看过的剧迷呢？也欢迎大家推荐好看的漫改剧哦！
OCN《他人即地狱》：电影《消失的夜晚》李昌熙导演与《Item》郑怡道作家携手打造。描述乡村少年尹钟宇到首尔生活，并在考试院里遇到种种怪人的故事。由任时完、李栋旭、李姃垠、李贤旭、朴钟焕和李钟誉等人主演。
MBC《意外发现的一天》：《王在相爱》金尚叶导演与宋夏英、印智慧作家携手打造。描述患有心脏病的女高中生殷端午反抗既定命运、收获爱情的故事。由金惠允、路云、李宰旭、李娜恩、郑干柱、金永大和李泰利等人主演。
Netflix《喜欢的话请响铃》：《三流之路》李娜静导演执导。剧情主轴围绕在一个名为「恋爱铃」的APP。功用为：喜欢自己的人若出现在半径10公尺内，它就会响起并提醒你。由金所炫、宋康和郑家蓝等人主演，近期确定拍摄第二季。
tvN《很便宜，千里马超市》：《剩余公主》白承龙导演执导，描述为了让「千里马超市」起死回生的菁英店长，和想让超市关门大吉的社长一起演绎的一场生死决断的故事。由金炳哲、李东辉和郑惠成等人主演。
Netflix《李尸朝鲜》：电影《失控隧道》金成勋导演与《Signal》金银姬作家携手打造，为僵尸题材的架空古装剧。描述王世子李苍为了追寻真相，在调查瘟疫的过程，发现整个国家都陷入危险之中。由朱智勋、裴斗娜和柳承龙等人主演，第二季确定於明年（2020年）3月播出。
不过，今年还没过完，月底还有一部令剧迷期待的漫改剧！预计本月（12月）首播的tvN《Sweet Home》，由《鬼怪》、《阳光先生》李应福导演执导，描述悲观地面对绝望世界，并自行孤立的一个少年，走出外界的故事。集结新生代及实力派演员：宋康、李道睍、朴圭瑛、高允贞、高敏诗、李阵郁、金甲洙和金南熙等出演。
（图片来源：各大电视台剧照）
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