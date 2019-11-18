《请融化我吧》终映宴众演员出席，池昌旭戴黑框眼镜造型减龄超帅气！ IU 全新主打歌《Blueming》今晚即将登场，预告公开引人期待～！ 《认识的哥哥》预告人气女团 AOA 来啦！忙内：「希望姐姐们不要再划水了XD」 李孝利公开润娥妩媚性感版《Feel Your Love》 秀英看了自荐：姐姐，我很会跳《Now》XD MAMAMOO华莎亲自参与《HIP》作词作曲！霸气回应机场时尚争议事件：「露出来的裤头，只要我做就是HIP！」 【女团个人品牌评价】华莎重返宝座 小娟、太妍紧追在后 你竟然隐婚还有孩子了？PENTAGON禹奭：不不不～那是我来的！XD 如果《QUEENDOM》有男生版《KINGDOM》，超想看这几个男团Battle 人设没钱还天天穿名牌？换做其他人早就被骂惨，《山茶花开时》孔晓振却一片好评！

留言/评论