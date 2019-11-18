你竟然隐婚还有孩子了？PENTAGON禹奭：不不不～那是我来的！XD
明星 2019年11月18日 星期一08:37 Rui
有男爱豆竟然因为手机壳上的照片被误认为有了孩子？！
说的就是PENTAGON禹奭。 他是PENTAGON里个子最高的成员，也曾和赖冠霖组过二人小分队活动过。
禹奭自爆了让人爆笑的「被」当爸爸的经历。 原来起因都是因为手机壳。 禹奭的手机壳上印著一个小男孩的照片，看上去只有2、3岁，小脸胖嘟嘟，白白嫩嫩的，非常可爱。 因为眉眼和禹奭相似，就被很多人问是不是他隐藏起来的儿子。
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禹奭不得不解释说：那是我自己啦~其实禹奭是1998年生，按照韩国年龄算也才22岁而已。 但就因为手机壳上的图案已经被多次问过是不是已经结婚了。
看看禹奭小时候的照片，又是一个好好长大的完美例子，略微下垂的狗狗眼从小到大就没有变过，皮肤白皙，有著干净纯真的气质。
同队的安达佑人也和禹奭一样把自己的幼年照做成了手机壳，同时还有禹奭的照片。 为什么有队友的照片呢，佑人解释说小时候的禹奭实在是太可爱了。
「图：PANN」
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