人设没钱还天天穿名牌？换做其他人早就被骂惨，《山茶花开时》孔晓振却一片好评！

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孔晓振，作为韩剧女王，不光是男神收割机，更是时尚达人、穿搭种草机，她在剧里的穿搭经常都能引领流行。

这次也不例外，孔晓振通过《山茶花开时》又引领了一回「乡村风」穿搭，全剧里的造型看起来都非常亲民，仿佛让广大观众们的穿搭借鉴门槛大大降低。 於是就有观众真的上网搜寻「东柏」到底都穿了那些牌子。



不查不知道，一查吓一跳。 明明孔晓振穿起来那样接地气，怎么每件都那么贵？ 最让人觉得惊讶的是，这么贵的衣服出现在经济状况并不太好的东柏身上却毫无违和感。 在《山茶花开时》里，孔晓振饰演的东柏是个靠经营小酒馆独自抚养儿子的单亲妈妈。 当连酒馆受到威胁时她也要咬牙开门营业，因为一旦关门就断了生计，虽然每天酒馆的生意都还不错，但也绝对不是大富大贵的女主设定。

孔晓振的衬衣、连衣裙、连体裤、针织衫、鞋子、包包，其实无不是潮牌或贵牌。 就拿这件出现在第2集中的天蓝色碎花裙来说，就来自品牌VETEMENTS，售价181万（韩币，下同）。



奢侈品牌MIU MIU的针织衫也随便拿来搭配~



但凡出现在孔晓振身上的衣服，都很有讲究，随便一个包包都超过100万。



然而，名牌傍身的孔晓振演起经济并不富裕的东柏来完全没有受到任何指责，甚至在服装品牌和价格曝光后大家的反应都是「完全看不出是名牌啊」、「超级适合东柏的」等。 这样的人设和造型配置并不是第一次出现在韩剧中，其实早就出现过剧中的女主明明生活穷困潦倒，但每次出镜都像是时装秀，大牌名牌换著穿，当时可是被广大观众给骂惨了，称编剧毫无尝试，剧情难让人入戏等， 观众们不允许妨碍他们进入人物角色和剧情的时尚存在。 因此，最近的韩剧中，不少演员为了刻画符合剧中人物的形象，甚至去逛二手市场。



换到孔晓振身上，观众们就「毫无原则」了，哈哈哈哈。 其实剧中的东柏造型多变，几乎没有出现过同样的服装或配饰，但穿在孔晓振身上，再贵的衣服也只是衣服而已，是烘托她气质的存在，让人所有的注意力都集中到了她这个人或是演技上，衣服也只是衬托她存在的「物件」而已。 复古风的连衣裙、仿佛立刻就能开拍「请回答」系列的背带裤、亲手做的帽子和包包、手链等，每一样都是塑造出看似土里土气，却透著一股文艺清新风的东柏的功臣。

「图：《山茶花开时》」

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