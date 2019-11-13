ASTRO 回归在即 文彬因健康问题突暂停活动
KPOP 2019年11月13日 星期三12:11 施乃琪
下周 ASTRO 就要发行带著迷你六辑〈Blue Flame〉回归，成员文彬却忽然传出身体状况有异，因此短时间也无法参与团体活动了！
Fantagio Music 昨晚（12 日）发出官方声明，表示文彬最近在准备回归行程时，感觉到身体健康状况有异，去医院检查后被判断需获得充分休息和治疗，因此决定暂时中断团体活动。
「文彬计画透过暂时休息来恢复健康并专心接受治疗，因此从《2019 ASTRO JAPAN FANPARTY》开始直到文彬恢复健康前的活动，都将暂时由 MJ、JIN JIN、车银优、Rocky 和尹产贺 5 人来进行。」Fantagio Music 恳请粉丝见谅后，也表示会全力支持文彬。
另一方面，ASTRO 预定於 20 日发行迷你六辑〈Blue Flame〉，当中将收录同名主打歌、“Go&Stop”、「一切啊」(All About You)、「当寒风吹起」(When The Wind Blows) 和 “You’re my world” 共 5 首歌。
（照片或影片来源：Fantagio Music）
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