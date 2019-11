郑世云献唱热门剧《意外发现的一天》OST,官方抢先听这首《描绘著你》 IZ*ONE粉丝联合发表声明支援12人继续活动! 线上招募专业支援小组 Kakao Friends这次...与女孩们最爱的小花腮红联名啦!还有超可爱的立体图案,这根本舍不得用啊! 《意外发现的一天》路云穿上医师袍,金惠允是否能逃过被死神带走的命运? 花团锦簇的电视剧话题性!《山茶花开时》、《花党》朴志训蝉联冠军 防弹少年团告示牌名次回升 月底将在《MMA 2019》登台表演! 《Vagabond》李升基又陷入另一个难题:也许我们知道的真相都是假的? ASTRO 回归在即 文彬因健康问题突暂停活动 《白头山:半岛浩劫》李炳宪出道后首度饰演北韩要员 方言中文俄文难不倒 BLACKPINK 连两天创纪录 〈Don't Know What to Do〉舞蹈影片破亿 朴宝英宣布因伤休息一段时间:「要戴石膏6个月」 惊喜!姜丹尼尔本月公开新歌 「想报答粉丝的爱和支持」 VICTON 出道三年首度夺冠 惊喜落泪「胜宇哥,我们得第一名了!」 这个剧组好幸福!《徐福》孔刘、朴宝剑电影杀青聚餐画面曝光 《请融化我吧》GOT7 朴珍荣登场角色设定让人不得不爱啊! 又一对爱豆CP诞生了!2AM郑珍云♥9muses倞利秘恋2年:男友当兵女友苦等 BTS防弹少年团代言过的超美味韩国炸鸡bb.q终於要在台湾开店啦! 当自己的生日遇到队友的忌日...Ladies' Code昭政:那天之后的9月3日不再是我的生日了 大声太阳一退伍就拉著GD包下整个餐厅悄悄聚会!未见T.O.P现身 今晚会播吗?《意外发现的一天》原作漫画中白经这段独白太虐心了:请提前准备好手帕ㅠㅠ 是真爱!康男为和李相花结婚加入韩国籍,婚后拜见岳父母透露担忧 「GD鞋」二手价炒高20倍?!限量版联名运动鞋「抢到堪比中乐透」

