ASTRO 回歸在即 文彬因健康問題突暫停活動
KPOP 2019年11月13日 星期三12:11 施乃琪
下週 ASTRO 就要發行帶著迷你六輯〈Blue Flame〉回歸，成員文彬卻忽然傳出身體狀況有異，因此短時間也無法參與團體活動了！
Fantagio Music 昨晚（12 日）發出官方聲明，表示文彬最近在準備回歸行程時，感覺到身體健康狀況有異，去醫院檢查後被判斷需獲得充分休息和治療，因此決定暫時中斷團體活動。
「文彬計畫透過暫時休息來恢復健康並專心接受治療，因此從《2019 ASTRO JAPAN FANPARTY》開始直到文彬恢復健康前的活動，都將暫時由 MJ、JIN JIN、車銀優、Rocky 和尹產賀 5 人來進行。」Fantagio Music 懇請粉絲見諒後，也表示會全力支持文彬。
另一方面，ASTRO 預定於 20 日發行迷你六輯〈Blue Flame〉，當中將收錄同名主打歌、“Go&Stop”、「一切啊」(All About You)、「當寒風吹起」(When The Wind Blows) 和 “You’re my world” 共 5 首歌。
（照片或影片來源：Fantagio Music）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論