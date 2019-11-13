《Vagabond》李升基又陷入另一个难题：也许我们知道的真相都是假的？
韩剧 2019年11月13日 星期三12:42 MiJimin
（谈及剧情）看这出剧…小编只有一个愿望，那就是～可以不要再有惊喜跟反转了吗！？XD（大家快来猜猜最后的爆点是什么？）
SBS 热门金土剧《Vagabond》（另译：浪客行、浪行惊爆点）上周再次因运动赛事仅播出一集，收视率略为下滑，但仍保持11.2% 的好成绩。
第14集最为关键的就是我们以为的幕后使者一直再变换，洁西卡社长（文晶熙 饰）原来仅仅是为了交易能成功，她对男女主角表态自己并不是飞机失事的幕后使者，另有他人。
而大家一直捧著的VIP郑国表总统（白润植 饰），却被一直在其左右的国务总理洪顺祖（文盛瑾 饰）给反咬一口，就连洁西卡身边的律师，以及当初接近男主的曹记者，都是洪总理的人，若总统被拉下来，他就有机会上位了。
▼本集依旧有微微的放闪，车达建（李升基 饰）看高海丽（秀智 饰）大病初愈，似乎仍有些不适，所以来个爱的背背～。
而本集的最后，车达建将与害死侄子的恐怖份子正面对决，刚好停在两人要准备大打出手的那瞬间，真是让人心急啊！（下图为两人打斗的第15集最新剧照）
PS：感觉最后还有一个大爆点，好紧张啊～！不要烂尾就好了！！！切拜～～～
（图自：SBS drama）
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