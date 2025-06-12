演技靠DNA！朴素谈靠实力出圈，跟「戏骨」朴元淑竟是亲戚，怕误会一直保密

近日，演员朴素谈的经纪公司「Artist Company」向媒体证实：「朴素谈与朴元淑确实是六寸亲戚的关系。」消息一出，立刻引起热议！

据了解，朴素谈是朴元淑堂哥的孙女，也就是说，朴元淑与朴素谈的祖父是堂兄妹的关系，两人自然就成了六寸的远亲。 虽然是亲戚，但这层关系在演艺圈中几乎没人知道，令不少粉丝大感意外。两人之所以对外保密亲戚关系，是为了避免外界误会朴素谈在选角等方面曾接受家族帮助。

起初有韩媒报导称两位演员早在2015年电影《思悼》中就曾合作，但她们在拍摄现场并未公开亲戚关系，专业地各自投入角色。经考证，该消息应为误传，因朴元淑并未出演过《思悼》，部分媒体混淆了她与出演电影的另一位演员朴元相混淆了。 据悉，朴元淑在演艺之路上也曾给予朴素谈不少建议与鼓励，是她可靠的前辈兼亲戚。



消息曝光后网友们纷纷留言表示：「难怪朴素谈演技这么强，原来是家族DNA啊」、「越看越觉得她们有点像」、「现场装不认识也太难了吧」、「都超喜欢这两位演员，太惊喜了」等热烈反应。



另一方面，资深演员朴元淑的人生也充满坎坷与感人故事。 她曾在KBS2节目《朴元淑的同住生活》中与亲孙女重逢的场景，画面令人动容。 朴元淑年轻时曾三度结婚离婚，和第一任丈夫育有一子，但不幸的是儿子在2003年因交通事故去世，令人心痛。



由於儿媳妇再婚，朴元淑与唯一的孙女一度失联，直到孙女高中一年级时重新取得联系。 节目中，朴元淑亲自准备满桌美食迎接孙女，并激动表示：「谢谢你健康长大，没让人担心，好好念书、乖巧懂事，真的很感谢你。」一番话让现场气氛温馨感人。 她更哽咽说道：「对她爸爸（我的儿子）我以前很多事情都没做，后来发生那件事我很后悔。 现在我把所有想做的都给孙女，算是对自己的补偿吧。」

看来，这对祖孙和亲戚的羁绊，真是比偶像剧还要动人！也期待朴素谈和朴元淑未来能合作，带来更多精采作品！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻