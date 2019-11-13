BLACKPINK 连两天创纪录 〈Don't Know What to Do〉舞蹈影片破亿
KPOP 2019年11月13日 星期三12:03 施乃琪
才刚缔造韩团第一支破十亿 MV 的纪录，BLACKPNK 又迅速地再添一支破亿作品，这次是舞蹈练习影片！
在昨天（12 日）傍晚五点左右，BLACKPINK 的 “Don’t Know What to Do” 舞蹈练习影片观看次数跨越一亿人次，成为她们第 9 支破亿的舞蹈练习片，含 MV 在内则是第 18 支破亿影片。
“Don’t Know What to Do” 今年随著 BLACKPINK 的迷你二辑〈Kill this Love〉推出，虽然没有拍摄正式 MV，但在打歌期间曾数度公开表演，与 “Kill this Love” 截然不同的清凉形象构成了有趣的反差魅力。
另一方面，BLACKPINK 的 “DDU-DU DDU-DU” 官方 MV 观看次数也甫於 11 日突破了十亿大关，成为第一组拥有破十亿 MV 的韩国团体。
（照片或影片来源：YG Entertainment、SBS）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论