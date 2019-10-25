韩国大学生最喜爱的公众人物调查：IU＆宋康昊名列歌手、演员类榜首！

韩国大学生最喜爱的公众人物调查：IU＆宋康昊名列歌手、演员类榜首！

明星   2019年10月25日   星期五10:00   Sani  

近日韩国大学媒体进行了一年一度的「大学生人物偏爱度」调查，结果IU连续3年位居歌手类的第一！

根据调查，韩国大学生最喜欢的电影和电视演员TOP 5依次是宋康昊、河正宇、金惠秀、李秉宪，以及并列第五的姜栋元和金泰梨。 宋康昊近年继续推出佳作，包括《我只是个计程车司机》等等，去年还排在第4的他一下子跃升3个排名，评论认为在电影《寄生上流》中的优秀表现功不可没。

河正宇去年凭藉在电影《与神同行：最终审判》中的优秀表现位一度排名第一，今年区居第二。

而最受韩国大学生喜爱的歌手中，排在第一的和去年、前年一样仍然是IU！ 之后依次是BTS防弹少年团、朴孝信、太妍和TWICE。其实IU在2014年就曾是第一，2015年第二、2016年第三稍有下落，但从2017年开始再度一直稳坐冠军宝座。 IU不仅是极具天赋的音乐人，更展现出实力派演员的面貌，从各方面抓住了大学生们的心！

第二名是去年也第二的BTS防弹少年团，他们不仅在10代青少年中间人气首屈一指，也深受大学生喜爱。

其他受到韩国大学生喜爱的公众人物还有——

最尊敬的国内人物：金妍儿

最尊敬的外国人物：Steve Jobs

最喜爱的政治人物：文在寅

最喜爱的经济（企业）人物：李在熔

最喜爱的文学人物：尹东柱

最喜爱的媒体人：孙石熙

最喜爱的运动员：金妍儿

最喜爱的电影导演：奉俊昊

（图源：各所属社）

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