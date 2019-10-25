韓國大學生最喜愛的公眾人物調查：IU＆宋康昊名列歌手、演員類榜首！

近日韓國大學媒體進行了一年一度的「大學生人物偏愛度」調查，結果IU連續3年位居歌手類的第一！
根據調查，韓國大學生最喜歡的電影和電視演員TOP 5依次是宋康昊、河正宇、金惠秀、李秉憲，以及並列第五的姜棟元和金泰梨。 宋康昊近年繼續推出佳作，包括《我只是個計程車司機》等等，去年還排在第4的他一下子躍升3個排名，評論認為在電影《寄生上流》中的優秀表現功不可沒。
河正宇去年憑藉在電影《與神同行：最終審判》中的優秀表現位一度排名第一，今年區居第二。
而最受韓國大學生喜愛的歌手中，排在第一的和去年、前年一樣仍然是IU！ 之後依次是BTS防彈少年團、朴孝信、太妍和TWICE。其實IU在2014年就曾是第一，2015年第二、2016年第三稍有下落，但從2017年開始再度一直穩坐冠軍寶座。 IU不僅是極具天賦的音樂人，更展現出實力派演員的面貌，從各方面抓住了大學生們的心！
第二名是去年也第二的BTS防彈少年團，他們不僅在10代青少年中間人氣首屈一指，也深受大學生喜愛。
其他受到韓國大學生喜愛的公眾人物還有——
最尊敬的國內人物：金妍兒
最尊敬的外國人物：Steve Jobs
最喜愛的政治人物：文在寅
最喜愛的經濟（企業）人物：李在鎔
最喜愛的文學人物：尹東柱
最喜愛的媒體人：孫石熙
最喜愛的運動員：金妍兒
最喜愛的電影導演：奉俊昊
（圖源：各所屬社）
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