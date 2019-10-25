Car, the garden 领军 台韩合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登场

12 月 6 号将在 Legacy 登场的跨界巨献「TUNE UP STAGE in Taipei」，邀请台韩两地共三组人气歌手打造梦幻阵容，将以暖心歌声带给台湾歌迷一场听觉飨宴。
以灵魂乐、R&B 风格出道的 Car, the garden，柔软有劲的声线，曾两度受邀登上《Show Me The Money》舞台，更为 Beenzino、Code Kunst 等知名音乐人献声，堪称韩国嘻哈界炙手可热的合作对象，2013 年他先以艺名 Mayson the soul 发行首张作品，作品多以 Urban Pop、R&B 凸显灵魂歌声与韵律感；2016 年以本名车正元（音同：车庭院）为灵感，改名 Car, the garden 后，参与《YELLOW》、《初次见面我爱你》等韩剧原声带，以细腻歌声为不少剧迷熟知。
2019 年他参战节目《THE FAN》，翻唱乐团 Crying Nut 歌曲〈Myeongdong Calling〉，深情诠释的新版本获得该集最高票，影片更创下两百万次点阅，感动无数网友留言大赞「不红太可惜！」在节目中演唱的创作曲〈You raise me up〉则一改他过去的动感风格，凭歌声令全场动容，成功以抒情形象攻克大众市场，并风光夺下节目冠军。今年四月推出的歌曲〈Tree〉，延续浪漫元素，选在台湾拍摄的 MV 也一度引起话题；十月他携第二张专辑《C》回归歌坛，主打歌〈Dreamed a dream〉以自身经验为灵感，从童年创伤重新拥抱当下，深刻谱写成长的疼痛和喜悦。
【TUNE UP STAGE in Taipei】
时间｜2019年12月6日 (五) 19:00 入场、19:30 开始
地点｜Legacy 传 音乐展演空间 (台北市中正区八德路一段一号）
票价｜限量早鸟票 $1200 元／一般预售票 $1500 元／现场票 $1700 元
阵容｜Car, the garden….. and more(将陆续公开)
购票方式｜KKTIX ( https://9kick.kktix.cc/events/tuneuptaipei ) 10/25中午12:00启售
主办单位｜CJ Cultural Foundation / 9 Kick
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