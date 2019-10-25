BLACKPINK 旧歌人气不坠 〈Whistle〉舞蹈练习片观看次数破亿 《Queendom》六组歌手使出绝招 决赛曲音源抢先公开！ 李敏镐、金高银主演《The King：永远的君主》已在24日开拍！以明年上半年播出为目标！ BVNDIT 公开最新曲目表 首张迷你专辑加收三首新歌 「频道NANANA」变更名字为「频道15夜」还包含了要去的月球的决心！网友：「赶紧准备去月球吧！」 神话三哥金烔完开唱！年末送上 4 首新歌 【ARMY必访景点】太萌啦～！BTS防弹少年团成员与Q版的团员公仔合照 BTS防弹少年团重返《AMAs》 今年入围三奖项！ 时隔近半年⋯⋯宇宙少女确定 11 月回归！ 【有片】厉旭成为「预言家」…SJ《SUPER Clap》得《MCD》一位！9辑特别版将於出道14周年当天发表 去年是柳炳宰...今年换曹世镐温暖你的冬天XD JYP大家长「朴轸永」回归歌手身份，计划在今年底回归！ 2019 MAMA分组奖项入围名单公开，网路投票全面启动！ Luna於个人SNS发文悼念Sulli：「因为你，笑过很多次、也哭过很多次…没能更加照顾你、爱你，对不起。」 韩国大势男团NU'EST老么REN福利加码 约台粉12/7见 Car, the garden 领军 台韩合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登场 韩国大学生最喜爱的公众人物调查：IU＆宋康昊名列歌手、演员类榜首！ 【《Produce 101》造假嫌疑】警方第三次扣押搜查CJ E&M，会长儿子吸毒&贩毒被判刑 终於等到这一天啦！人气女团 AOA 将在今日公开新歌《Sorry》音源 安宰贤清空所有IG想要重新开始？具惠善：只有SNS知道我的冤情 当《意外发现的一天》白经穿上《请输入搜索词WWW》薛智焕的西装：李在旭的气质太神奇了♥ 「哇～太狠了吧！」30代韩女星不爽男友提分手数次殴打+开车撞人，韩网友：要求公开女星的身份

Car, the garden 领军 台韩合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登场 KPOP Erin

留言/评论