河成云和Jimin在SNS狂放闪！ 不论走到哪都要秘密拍摄「情侣照」
明星 2019年10月26日 星期六08:00 Sani
同时关注这两人的话也许早就发现端倪了！ 河成云和Jimin真的有很多照片都是在同一个地方、同一个时间拍摄的啊XD
今年防弹休假期间Jimin去巴黎旅游，晒出照片时大家还在好奇是谁帮忙拍照，都拍得好好看：
结果不止去了巴黎，还有夏威夷！
这时谜底终於揭晓了，原来同行的友人就是河成云啦：
有没有觉得云朵背的这只包包眼熟？ 没错，Jimin也背过，左边就是Jimin，而右边又是河成云XD
河成云在Jimin的旅行Vlog里也露过面，这开心的模样一看就是感情非常好呀：
然后河成云的IG上就出现了这张：
不止这次哦，今年初两人也有在同一地方、同一时间互相拍摄的照片，这波SNS闪光放得相当耀眼：
不过这两人似乎总是在同样背景前摆同样的POSE，想想他们轮流互相拍摄的画面似乎有点搞笑XD
最近甚至有粉丝觉得，这两人连长相也越来越相似了，有时猛然一看容易搞混……也许，这就是爱情（划掉）友情的神奇魔力吧？！两个人都太可爱啦XD
（图源：BTS、河成云SNS等）
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