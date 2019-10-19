《意外发现的一天》剧中全是18岁，戏外演员们的年龄让你意想不到！？

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大家点进文章之前，可以先留言告诉小编，你心中的「老大」跟「忙内」是谁呢？

MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）最近在网上的讨论度相当高，新一代演员之间的合作+人气网漫成功改编，为这出剧制造了不少话题，每一回播出总能够上热搜榜单，人气真的很高。



而主要演员也是统一设定为18岁，但实际年龄又会是几岁差呢？我们先从年纪最小的开始公布吧！（*岁数则以实岁为主）

▼忙内／老么／老七．大家有猜中吗？年纪最小的主演就是吕珠多（李娜恩 饰）啦！1999年5月5生（金牛座20岁），以外型和甜美的笑容来说，真的是标准的漫画女主人公呢。



▼老六．就是李在旭啦！虽然对他很抱歉，但很多网友一开始都以为他有27~28岁以上，但实际上他是1998年5月10日生（金牛座），今年才21岁啦，在这出剧中他依旧坏得很有魅力。（跟男女主角站在一起时，真的以为他是年纪最大的，看起来就很成熟稳重。XD）



▼排名第五的则是我们的女主角端午（金惠允 饰），1996年11月10日生（天蝎座22岁），她的演技真的很好，从轻熟女到学生妹都很能驾驭，虽然连两部戏都是大小姐的人设，但其实也很适合吃苦耐劳的感觉。



▼排在第四位的人，就是男主角路云（本名：金锡佑）啦！1996年8月7日生（狮子座23岁），在剧中虽然扮演话很少的「一天」，实际上可是话非常多，又活泼可爱的性格，相信大家看花絮都可以知道，这种反差萌也非常讨喜啊。



▼老三是校园王子、漫画男主人公吴南柱（金永大 饰），1996年3月2日生（双鱼座23岁），和李娜恩站在一起时，真的很有王子跟公主的FU，非常登对。



▼老二则是漫画里的悲情男二、端午的好伙伴－李道华（郑干柱 饰），1995年5月26日生（双子座24岁），笑容很温暖感觉也很好相处的他，真的太适合漫画中的男二角色了…。TAT



▼最后就是我们的老大哥、大家最眼熟的演员李泰利啦！1993年6月28日生（巨蟹座26岁），童星出身（5岁就开始拍戏了）但一直都很童颜，跟弟弟妹妹们同框也不显老，当然，他在剧中的岁数设定也不是18岁，而是秘密～，他的真实身份究竟会是谁呢？



其实，大家年龄上的差距也不大啦～，花絮中可以看到彼此相处都很融洽愉快，所以不管正式播出或者是花絮，都很让人期待！

《意外发现的一天》每周三、四晚间 20:55 播出。

（图自：官方剧照）

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