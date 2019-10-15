Fly to the Sky 17 日回归　全国巡演将开跑

Fly to the Sky 17 日回归　全国巡演将开跑

KPOP   2019年10月15日   星期二08:34   施乃琪  

陆续公开预告照后，Fly to the Sky 也敲定了回归日期，期这张囊括新歌与经典的专辑！

Fly to the Sky 今天宣布将於 17 日傍晚经由各大音源网站，全面发行第十张正规专辑〈Fly High〉，而这也是他们睽违五年半的正规专辑。

特别的是，〈Fly High〉除了收录主打歌「谢谢你成为我的回忆」和 MFBTY 合作的 “Feel this Love”、和 MIIII 合作的「我们是一起的」与「希望你在暴风中呼喊我的名字」外，还分别邀来白娥娟、Ailee 和 GB9 重新诠释经典歌曲 “Day by Day”、”Sea of Love” 和 “Missing You”。

而 11 月 16 日从首尔奥林匹克公园的奥林匹克厅出发后，Fly to the Sky 就会和 MFBTY 联手展开全国巡回联合演唱会，陆续在釜山、大田、光州、天安、仁川、水原和大邱开唱。


（照片或影片来源：H2 Media）

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