Fly to the Sky 17 日回归　全国巡演将开跑

陆续公开预告照后,Fly to the Sky 也敲定了回归日期,期这张囊括新歌与经典的专辑!

Fly to the Sky 今天宣布将於 17 日傍晚经由各大音源网站,全面发行第十张正规专辑〈Fly High〉,而这也是他们睽违五年半的正规专辑。

特别的是,〈Fly High〉除了收录主打歌「谢谢你成为我的回忆」和 MFBTY 合作的 “Feel this Love”、和 MIIII 合作的「我们是一起的」与「希望你在暴风中呼喊我的名字」外,还分别邀来白娥娟、Ailee 和 GB9 重新诠释经典歌曲 “Day by Day”、”Sea of Love” 和 “Missing You”。

而 11 月 16 日从首尔奥林匹克公园的奥林匹克厅出发后,Fly to the Sky 就会和 MFBTY 联手展开全国巡回联合演唱会,陆续在釜山、大田、光州、天安、仁川、水原和大邱开唱。



(照片或影片来源:H2 Media)

