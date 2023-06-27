Sulli前男友崔子7月结婚，在节目上自爆：是女友求的婚！韩国网友表示「超无语」

已故f(x)成员Sulli的前男友崔子在节目中提及婚事。

日前播出的YouTube节目《PSICK UNIVERSITY》，Dynamic Duo两位成员崔子和Gaeko一起来做客，节目中崔子就表示自己将於7月结婚，称：「 下个月我就要结婚了，她让我变成完整的人，交往之前就觉得她是我的另一半，以前的我活的像傻子一样，是她让我变完整。」当被问及如何求婚时，崔子回答：「是女友求的婚，她有一天问我『欧巴，我们不结婚吗？』」今年2月，崔子发声明透露，7月内（婚礼定在7月9日）要和女友一起组建和睦家庭：「会像现在一样紧紧握著手、相爱，愉快地生活。谢谢您把没头没脑的长篇文章读完，希望大家多多支持我们俩人的未来，我爱大家。 」



这期节目播出后，崔子的发言也在韩网上引起了热议，虽然NATE NEWS关闭了读者留言功能，但通过网友们点赞表情包可以了解到大家看到相关内容的心情，广大网友都表示「无语」。



崔子上一段恋情备受关注，因为女友是小他14岁的女团f(x)的成员Sulli，两人於2014年开始交往，2017年分手。他们的恋情从曝光开始就不被看好，Sulli也数次遭到了无端的谩駡，这段恋情维持了2年多就结束了。2019年10月Sulli被发现在家中自我了断，崔子公开了她的画作以此悼念，曾一度被网友们认为是Sulli用血画成的，崔子继而遭到网路暴力。崔子2月份公布婚讯时透露与女友交往3年半，又被网友指出这时间与Sulli自杀时间几乎接近，他再次引来不少骂声。



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