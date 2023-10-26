Sulli遗作将於Netflix上架！《Persona：Sulli》以纪录片展现故人真实生活，11月13日公开

制作公司MYSTIC STORY今日宣布，歌手兼演员Sulli的遗作《Persona：Sulli》确定将於11月13日通过Netflix公开。

《Persona：Sulli》包含2个部份，分别是短篇电影《4：Clean Island》和长篇纪录片电影《致真理》。

《4：Clean Island》讲述「4」想要移居到世界上最干净的地方岛屿，必须坦白罪行才能通过奇妙的海关审查，为此讲了一只独特的猪故事，由崔真理（Sulli）和黄美英、Gabi Park共同主演。 电影《希望：为爱重生》及剧集《人间失格》金智慧担任编剧，曾执导多部MV和电影《为什么来我家》的黄秀雅与金智慧共同导演。



《致真理》以采访形式进行，展现作为演员和艺人的Sulli和二十五岁的崔真理在这段时间感受到的各种日常的烦恼与想法，讲述大众不知道的崔真理（Sulli）的生活。凭藉《繁荣之怒（Non-fiction Diary）》《庞克海盗地狱首尔！ Bamseom Pirates Seoul Inferno》等作品出战多个电影节、实力获得肯定的郑润锡担任导演。



《4：Clean Island》已於今年9月在首尔西大门区的Laika Cinema独家上映，《致真理》也在今年10月通过第28届釜山国际电影节首度公开。



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