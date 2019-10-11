YG返还LV集团674亿投资：股价下跌无力返还股票
KPOP 2019年10月11日 星期五14:08 Sani
YG 娱乐公司今日表示，已经把来自法国奢侈品集团LVMH的674亿韩元投资全部返还回去。
LVMH集团旗下的投资公司Great World Music Investment Pte. Ltd曾在2014年10月以RCPS(可赎回可转换优先股)的形式向YG娱乐公司投资610亿5000万韩元，根据协定，五年之后如果YG股价超过4万3574韩元则以股票方式返还， 否则以现金形式偿还投资并附加2%的年利息。
随著今年初开始BIGBANG前成员胜利、YG前社长梁铉锡接连卷入争端，YG股价已下跌至2万2800韩元，因而只能以现金形式偿还。 有报导称，截至6月底，YG的现金资产只有466亿韩元，此外还有1060亿韩元的短期金融资产，但此番返还LVMH集团674亿韩元还是会给YG娱乐公司的资金流带来巨大影响。
不过YG表示RCPS(可赎回可转换优先股)在会计层面属於负债，本次返还不会产生会计层面的资本损失。
（图源：YG）
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