YG返還LV集團674億投資：股價下跌無力返還股票
KPOP 2019年10月11日 星期五14:08 Sani
YG 娛樂公司今日表示，已經把來自法國奢侈品集團LVMH的674億韓元投資全部返還回去。
LVMH集團旗下的投資公司Great World Music Investment Pte. Ltd曾在2014年10月以RCPS(可贖回可轉換優先股)的形式向YG娛樂公司投資610億5000萬韓元，根據協定，五年之後如果YG股價超過4萬3574韓元則以股票方式返還， 否則以現金形式償還投資並附加2%的年利息。
隨著今年初開始BIGBANG前成員勝利、YG前社長梁鉉錫接連捲入爭端，YG股價已下跌至2萬2800韓元，因而只能以現金形式償還。 有報導稱，截至6月底，YG的現金資產只有466億韓元，此外還有1060億韓元的短期金融資產，但此番返還LVMH集團674億韓元還是會給YG娛樂公司的資金流帶來巨大影響。
不過YG表示RCPS(可贖回可轉換優先股)在會計層面屬於負債，本次返還不會產生會計層面的資本損失。
（圖源：YG）
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