美国女Rapper嘲讽请夏舞蹈：我尿急的时候才会跳这种舞

美国女Rapper嘲讽请夏舞蹈：我尿急的时候才会跳这种舞

明星   2019年10月11日   星期五14:12   Rui   43

作为当代歌坛实力派SOLO，请夏无论是唱歌还是舞蹈实力都是有目共睹的，还因为一身飒爽气质圈了不少女粉丝。 被捧在粉丝们手心里的请夏却被美国一名女Rapper羞辱。

上个月22日，Cupcake在自己的twitter上表示：「这个舞是我尿急时会跳的舞。 」并公开了请夏《Chica》的练舞录影。 Cupcake的侮辱并未到此结束，之后还嘲笑说：「谁？ 请夏？ 你们是问我在嚼口香糖吗？ 」

相关内容很快就引起了K-POP粉丝的不满，即刻回怼：「请夏一直有新歌发行，现在的你又在干嘛。 」还要求她向请夏道歉。 不久之后Cupcake就删除了PO文。 有美国当地媒体辩解称，Cupcake患有忧郁症，已经不止一次因为网路上的发言引起民众的不满。

「图：twitter、YouTube」

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留言/评论
  • 天愛
    哪裡像尿急的動作？？🙄 ⋯⋯
    1小时前
  • Love K-pop
    她發推特的目的，就只是為了引人注意……不過她好像已經達成目的……
    30分前
  • 葉恩琪
    看了舞蹈後……誰尿急會有那些舞蹈動作？？？再豪小一點啊！ 😏😏😏
    1小时前
  • Akiee Gdakiee
    若她尿急的時候，可以跳得比請夏好，我倒想見識一下🙄大家都是音樂人，互相尊重一下不可以嗎？
    1小时前
  • Chien Fan
    2小时前
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