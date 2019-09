连续六年 炫彬粉丝再度行善为他庆生! 申彗星回归在即 新专辑开放预购! Monsta X 活动满满 10 月底回归韩国! 【有片】不是经纪人而是「解决师」?银赫:「SUJU九辑活动的时候 神童哥就转行吧」 李秀满:SM将以SuperM为起点,和Marvel、CAA合作打造文化宇宙! TS 纠纷新发展 SONAMOO 四成员今发行新歌! 新剧《抓住幽灵》文瑾莹、金善浩地铁警察「帅气上班、颓废下班」海报公开 IZ*ONE 新日单发行 第三度登 Oricon 榜首! 不愧是乐童音乐家!新歌迅速通杀音源榜首 【旅游资讯】首尔世界烟花庆典10/5举办!TOP 9 观赏地点大公开! 【有片】《绿豆传》花絮:众人纷纷被张东尹的美貌「惊艳」 他不满:「不要说我漂亮!」 《Queendom》夺回话题性冠军,女团 Oh My Girl「史剧风」成功拿下一位! 《IDOL ROOM》SJ录制现场:「只看图片也能感受到乱哄哄!」官方公开圭贤、厉旭、利特正规9辑个人画报 Jessica & Giriboy合作新歌《Call Me Before You Sleep》今日发行 玩笑开过了头!郑亨敦强行搞笑把艺人照片画成遗像,被骂爆道歉 任时完&姜河那的奇妙平行理论:无意间就成了竞争对手XD 连续两年在「百想」担任MC并合作…朴宝剑、裴秀智有望在新电影中饰演「情侣」! 仿佛在看大卫雕塑在走T台!2019最帅的杀人魔:李栋旭的神仙颜值引全网舔屏♥ 电影《82年生的金智英》将於下月(10月)上映!片方公开郑裕美剧照、花絮照 继「萝卜腿」之后建厚又多了一个新魅力点!无敌萌~♥ 这可是隐藏的秘密啊XD

