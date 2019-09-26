《Queendom》夺回话题性冠军，女团 Oh My Girl「史剧风」成功拿下一位！
综艺 2019年9月26日 星期四10:45 MiJimin
上礼拜节目有竞演舞台的 Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE 都上TOP.10 被热烈讨论啦～！
不得不说现在 Mnet 女团竞演节目《Queendom》的影响力真的非常大，只要参赛者有表演舞台，必会引起观众与粉丝们在网上的热烈讨论。
在9月第2周因为有《2019中秋特辑偶像运动会》夺下一位，所以《Queendom》暂居第二，而最新韩国 GOODDATA 调查公司在9月第3周（上礼拜）结算后，《Queendom》重新夺回一位，还拥有了12.26%的占有率，讨论度几乎是其他节目的３倍之多。
而在「节目出演者」话题性 TOP.10 中，以「史剧风」的悲伤氛围成功获得好评的 Oh My Girl 则拿下了一位，挑战 Girl Crush 风格的 Lovelyz 排在第三位，翻唱 2NE1 歌曲让许多粉丝重回女王经典回忆的 (G)I-DLE 排在第六位，三团都成功获得了高度关注。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）
《Queendom》节目昨日传出艺人和所属社要自行负担费用？Mnet目前回应：「此消息并不是事实，有支付了出演费和相关竞演费用。」
今晚播出的节目也将公开第二次竞演的「冠军」和「最后一名」，究竟结果会如何呢～？
（图自：Mnet／GOODDATA）
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留言/评论
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恭喜Oh My Girl❤️❤️
希望這次的舞台也是一位💕💕
1小时前
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大哥，你标题可以做好吗？第五集都还没出，你这样好像omg已经拿了一位...
48分前
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標題請改好嗎？她們是拿到互評一位 不要讓OMG招黑!! 今天排名才會出來 😐
煩請各位理智的閱讀 謝謝 🙏
身為米拉克對於媒體心真的很累 🤦🏻♀️
OH MY GIRL加油 ❤
44分前
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