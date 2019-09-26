《Queendom》夺回话题性冠军，女团 Oh My Girl「史剧风」成功拿下一位！

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上礼拜节目有竞演舞台的 Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE 都上TOP.10 被热烈讨论啦～！

不得不说现在 Mnet 女团竞演节目《Queendom》的影响力真的非常大，只要参赛者有表演舞台，必会引起观众与粉丝们在网上的热烈讨论。



在9月第2周因为有《2019中秋特辑偶像运动会》夺下一位，所以《Queendom》暂居第二，而最新韩国 GOODDATA 调查公司在9月第3周（上礼拜）结算后，《Queendom》重新夺回一位，还拥有了12.26%的占有率，讨论度几乎是其他节目的３倍之多。



而在「节目出演者」话题性 TOP.10 中，以「史剧风」的悲伤氛围成功获得好评的 Oh My Girl 则拿下了一位，挑战 Girl Crush 风格的 Lovelyz 排在第三位，翻唱 2NE1 歌曲让许多粉丝重回女王经典回忆的 (G)I-DLE 排在第六位，三团都成功获得了高度关注。



（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）

《Queendom》节目昨日传出艺人和所属社要自行负担费用？Mnet目前回应：「此消息并不是事实，有支付了出演费和相关竞演费用。」



今晚播出的节目也将公开第二次竞演的「冠军」和「最后一名」，究竟结果会如何呢～？

（图自：Mnet／GOODDATA）

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