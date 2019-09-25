SJ新週邊「手繪T」引熱議：「穿這件出去就認證你是真粉絲！」官方公開希澈、藝聲、神童正規9輯個人畫報
KPOP 2019年9月25日 星期三12:00 JiaJia
公司有沒有跟SUJU歐吧說這一件手繪T賣多少錢啊？！（大笑） #堂堂正正 #我是SUJU真愛飯 #害羞的粉絲別慌 #可以買貼紙收藏
將於下月（10月）14日發表正規9輯《Time Slip》的Super Junior，昨日（24日）傳出9位成員將出演JTBC《IDOL ROOM》，與MC鄭亨敦、Defconn相遇，播出日期為專輯正式發表後的隔天，引發期待。另外，官方也於當日公開始源、東海、銀赫的個人畫報。
9輯正在來的路上，所屬社SMTOWN當然也趁勢推出新週邊！成員們親自設計的「手繪T」一推出便引發熱議。尤其是銀赫設計的款式，不少網友留言：「穿這件出去就認證你是真粉絲！」
▲東海
▲圭賢
▲銀赫（文字：我是SUJU真愛飯）
▲藝聲
▲利特
▲厲旭
▲始源
▲神童（文字：今天炒豬肉）
▲貼紙
另外，官方於今日公開希澈、藝聲、神童的個人畫報。
▲希澈
▲藝聲
▲神童
（圖片來源：SMTOWN）
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