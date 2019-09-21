韩、中、日三国《Produce 101》中最帅的练习生是这位中国小哥哥？ 跟始源一起「开直播」与粉丝们互动…东海却不断接到私生打的电话！「请停止 帮帮我吧」 【K社韩文小百科】这次来聊聊韩国20多年间名存实亡的「死刑」！ 他们都出道了数十年，竟还有没演过的角色？其中一位唯一吻戏的对象竟然是狗狗XD 未打歌照样红 脸红的思春期昨征服《Music Bank》！ 金义圣走访香港游行的片段，将於下周一韩国时事节目《Straight》上播出 韩国New Balance全新企划：改造老爸style大作战！ 泫雅回应校庆舞台掀裙子：「这是大家都可以开心享玩耍的派对」 AOA雪炫回应女粉丝求婚告白：「如果法律修改就结婚吧！ 」

作为演员，他们总能通过各种影视作品体验完全不同的人设，然而也有他们从没尝试过表演，不管表演经验有多丰富，时机未到或者因为某些原因，经常不能如愿。

朴宝英



演技出色、戏路广的朴宝英最想挑战什么样的演技，某次采访中她就表示是「想演打戏，浪漫喜剧」。 当时主持人还问她「如果剧本很好，但需要你裸体出镜，你会不会演？ 」朴宝英回答：「现在的我还没自信，观众们也不会好奇我的身体，我都知道~」

高斗心



韩国影视剧圈的大前辈高斗心，已经出道47年的她还有什么角色是没有尝试过的。高斗心曾在《Raido Star》上透露自己从未演过爱情片，出道以来扮演的角色大半都是生了女儿的妈妈，连婆婆都没演过，「现在大家对於婆婆的看法都改变了，但电视剧里还是老一套，我很想演一次为爱而死的角色 ，是不是演这种角色的长相和我们不一样，我的长相又怎么样啊。 」

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孙贤周



影视剧圈的常青树孙贤周，不是扮演老奸巨猾的反派就是出演正义十足的硬汉，从来就没尝试过浪漫爱情片，「如果有机会和与我同龄或者比我大的女演员演爱情故事的话我一定尽全力，高斗心前辈，朴元顺前辈， 潘晓静前辈等，如果阵容是这样的话真的会大发。 我可以俘获黄昏中老年层的心，这样的爱情为什么不能演？ 啊，我还没演过吻戏，我有信心能演好。 」

成东镒



出道快30年的成东镒对於表演有著自己的支援，绝对不会全裸出镜或演床戏，虽然有导演要求过，但都被他拒绝了。 对於这个理由，成东镒调侃是「连我老婆都不想看我的裸体」。成东镒还自曝：「欠缺收钱表演情感演技的能力，唯一的吻戏还是演《人狗情缘》里和狗亲。 」

「题材：allets」

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