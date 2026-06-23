《铁拳教育》现实中继续上演：南韩教师遭恐龙家长「炫富霸凌」崩溃流产，全国近300名中学生自首线上赌博

Netflix黑马剧《铁拳教育》一开播就引发各国剧迷强烈共鸣，剧中各类侵犯教权、校园秩序崩塌事件不仅在过去的数年内多次真实发生，即便在剧集播出之后，仍在现实中继续上演。

逼到绝路！体能训练变「虐童」，炫富家长恐吓：我儿很贵

根据南韩 SBS 电视台报导，庆尚南道金海市某中学的一名体育老师 A 某，因去年6月带一年级学生在操场做深蹲，竟遭到恐龙家长投诉与恐吓，最终不幸流产。

学生阿嬷率先怒喷老师让她孙子在烈日下罚站，还扯出奇葩理由：「我们家小孩是『少阳人』体质（注：韩国传统医学四象体质之一，普遍认为不耐热），平时连水都不怎么喝，你怎么可以这样对他！」A 老师称解释没有单独让该名学生罚站，但家长继续抗议：「我们花了超过两栋公寓的钱请外籍英文家教、学高尔夫球栽培他，不是你可以随便对待的小孩！」



两天后，学生父亲更闯入学校，像审讯犯人般质问 A 老师：「我妈说这个老师很没教养，还真的没错。 你竟然对我妈说『我也是父母宝贝拉拔长大的』？」随后，该家长指控 A 老师曾扯学生耳朵、让学生做类似深蹲姿势的「透明椅子」，起诉A老师虐童。

虽然警方最后判定A老师无嫌疑，但家长不依不饶继续恶意投诉，逼得 A 老师一度绝望寻短。 即使 A 老师向教权保护委员会申诉，委员会也无权对家长进行强制教育。 恶劣家长甚至厚颜无耻地反向起诉老师诬告、损害名誉，行径令人发指。



15岁少年为赌债暴打亲妈！单一高中48人集体沉迷

《铁拳教育》中描写的「校园大型线上赌博」，也在现实中继续发生。 南韩警察厅日前展开「青少年网路赌博自首专案」，结果在短短一个月内，全国竟接获高达 294 起自首案件，光是江原道某一所高中，就有多达 48 名学生集体自首！

为了鼓励学生自首，校园专责警察（SPO）特别制作了印有 IG 帐号的名片发放，积极利用青少年最熟悉的「私讯（DM）」进行引导。 仁川地区一名年仅 15 岁的男学生，因沉迷赌博下注高达 3000 万韩元，不满母亲拒绝帮他偿还 400 万赌债，竟然暴打母亲并企图做出极端选择。 而全罗北道一名 17 岁中辍生，在 1 年 2 个月里汇入赌博网站的金额高达 1600 万韩元，为筹措赌资而长期离家出走并犯下砸车窗连环窃盗案。



根据统计，这批自首青少年的平均赌博时间长达 1 年，平均赌资高达 300 万韩元，个案最高下注金额甚至飙破 6000 万韩元。 在性别方面，男性占了绝大多数（274人，约 93%）; 而在学历分布上，除了高中生（176人，60%）外，连国中生（118人，40%）也大举沦陷。

目前南韩政府已将自首制度延长至 8 月底，警方表示只要青少年愿意自首，将会联手专业机构协助戒断，并在法律裁决上尽可能给予宽大处理，后续由校园专责警察与韩国赌博问题预防治疗院进行追踪咨询。



非法小额贷款、合成毒品问题浮上台面

在自首青少年中，有3.8%是透过朋友、他人或「高利贷代付」筹措赌资。 「高利贷代付」是犯罪分子利用社群平台帮学生代付 10 万韩元左右的游戏币、偶像周边或演唱会门票等，事后索取相当於本金 20% 到 30% 的「辛苦费」，或每小时加收1000到10000韩元的「迟到费」。 换算下来，早已远远超过南韩法定最高年利率（年息 20%），然而青少年往往因为金融知识匮乏、不敢报警，沦为犯罪分子的肥羊。

另一方面，根据南韩行政安全部国立科学搜查研究院，去年 10 代青少年滥用「合成大麻」的比例，竟然高居全体年龄层之冠。 据了解，合成大麻在所有新兴毒品中，属於幻觉诱发效果极强的硬性毒品，严重危害青少年身心。



目前，南韩社会对爆款剧《铁拳教育》的讨论也陷入两极：一派人士质疑该剧涉嫌对身为弱势群体的学生煽动仇恨; 但另一派则强调，大众应高度注视这部作品「来源於现实」的警示意义，并以此为契机，深刻反思何谓真正的教育，以及大韩民国现行的教育体制是否足够严密，能够真正落实对孩子的保护与导正。



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