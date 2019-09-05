安宰贤发声明：没有外遇！继吴涟序之后金瑟琪也躺枪，火速回应：和我没关系

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就具惠善的外遇指控，安宰贤发布官方声明，表示「既没有外遇，婚后也没有与其他女人去过酒店」。

9月4日，具惠善又通过个人SNS爆料离婚原因是安宰贤出轨，称：「确切地说离婚原因就是安宰贤的出轨，我在丈夫的电脑中发现了一张结婚后他和女演员在酒店里穿著睡袍吃夜宵的照片，会作为证据提交给法院」 还表示安宰贤经常以忙为由不回复她的短信，却同时与那位演员用短信聊天，让她感到非常心痛，目前她还需要时间来整理这段感情。



很快安宰贤方面也回应，发布了官方声明称：「婚后没有与其他女人去过酒店，没有过外遇，当然照片本身也不存在。」

具惠善之所以发文公开离婚全怪安宰贤，是因D社4日独家报导了安宰贤和具惠善夫妇婚姻生活中2年间的短讯对话内容，并对对话内容进行了分析，公开了两人之间除涉及过度隐私以外的部分对话内容。 所谓的「安宰贤与所属社代表一起背后骂具惠善」，实际上聊天内容为文代表找安宰贤确认具惠善主张的内容是否属实。 在这一过程中安宰贤只是回应「啊，又在说奇怪的话。 (指具惠善)」。 此外，日前具惠善提到的安宰贤告诉她要离婚后就带走了猫咪下酒菜一事，具惠善的说辞与夫妻之间实际的对话内容有所出入。 具惠善指责安宰贤从不照顾下酒菜，然而聊天记录显示安宰贤有说过「正在给孩子们喂饭」的内容。

相关新闻一出，立刻改变了连日来舆论和大众对具惠善的同情，大批网民开始纷纷倒向安宰贤。而具惠善所指的绯闻女演员，有网民含沙射影地指是吴涟序，导致吴涟序的IG被攻陷，她也遭到无端辱駡。 吴涟序方发声明否认具惠善所说的与安宰贤交往过密一事，并表示将追究法律责任。 不仅如此，金瑟琪也被卷入其中，她的经纪公司也火速回应称：「金瑟琪和具惠善、安宰贤的事情一点关系都没有！ 」



「图：NATE」

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