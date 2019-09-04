具惠善：「安宰賢婚內出軌，有他和女演員在酒店穿著浴袍的照片」D社公開2人對話令人心酸！

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今日上午，韓國D社公開了通過數位鑒識技術獲取的具惠善與安宰賢近2年間的簡訊對話內容，隨後具惠善在個人IG爆料稱離婚原因正是安宰賢「出軌」！

根據D社報導，具惠善和安宰賢婚後2017年3月離開首爾、搬家到京畿道龍仁市，具惠善長居於此進行創作活動，安宰賢則在拍戲期間（2018年7~12月《Beauty Inside》，2019年5月~現在《 有瑕疵的人類》）居住在首爾的臨時住處，往返於劇組拍戲，經常不回家。

兩人並沒有爆發大的爭吵，也沒有發現安宰賢與其他女人交往過密的痕跡，就像普通夫妻一樣偶爾有些小的摩擦，包括具惠善不滿安宰賢忘記與母親約好一起吃晚飯，不滿他把公司代理帶回家直到淩晨3點都未走，以及安與工作人員喝酒、淩晨才與具聯絡等等。



根據對話，安宰賢生日前一晚喝醉後回家「命令」具惠善切西瓜，並說她不性感、要求離婚，具不慎切到手，安也假裝沒看到。 第二天一早具給他熬了牛肉湯，安「只喝了兩口就離開」，但隨後的對話內容並無異樣——安：「謝謝，真的很好吃。」具：「減肥結束之後經常給你做吧。」

但生日下午2點，安宰賢在IG上PO出與工作人員一起慶生的影片後，具惠善終於爆發了：「真可惜我還一早給你熬湯，你就那麼在乎**（某身體部位）是否性感、那麼想要離婚？ 想被人尊重的話，先尊重你的妻子吧。」安解釋影片是去試穿衣服時工作人員幫忙慶生拍的，但具惠善仍然不滿：「對我那麼冷淡，為什麼還要回家？在那裡玩得那麼開心。」安：「對於我在家和在外面不一樣這一點，很抱歉。」



最終在7月底正式談到離婚話題。具惠善問安宰賢：「那個調皮的小傻瓜哪裡去了。我們的小乖乖哪裡去了。曾經對我很好的小寶貝哪裡去了。 」安只是回：「看來住在龍仁時我的憂鬱症很嚴重。」

具惠善問安宰賢為什麼變心，安宰賢給不出答案。 具：「親愛的，為什麼變了呢？ 努力一下吧。」安：「我好像做不到了。 對不起。」

點此看D社報導原文

D社報導登出後不久，具惠善在自己的IG上PO文：「D社的數位鑒識結果嗎？（他是）單單今年就換了3次手機的人。離婚原因準確地說是安宰賢的出軌。我聽到了太多他和現在拍攝電視劇的女演員的緋聞，我也很混亂，不知道該相信他還是不相信他。他對我說忙，簡訊、電話都沒一個，卻一直和那位演員在kkt聊天、邊聊邊笑，讓我感到遭到背叛，心像撕裂一樣痛。 所以我還需要一些時間來整理心情。（我手裡有婚後在丈夫電腦裡發現的他和女演員在酒店穿著浴袍吃夜宵的照片。會作為證據交給法院的。）」



（圖源：KSD，具惠善、安宰賢IG等）

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