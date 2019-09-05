安宰賢發聲明：沒有外遇！繼吳漣序之後金瑟琪也躺槍，火速回應：和我沒關係

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就具惠善的外遇指控，安宰賢發佈官方聲明，表示「既沒有外遇，婚後也沒有與其他女人去過酒店」。

9月4日，具惠善又通過個人SNS爆料離婚原因是安宰賢出軌，稱：「確切地說離婚原因就是安宰賢的出軌，我在丈夫的電腦中發現了一張結婚後他和女演員在酒店裡穿著睡袍吃夜宵的照片，會作為證據提交給法院」 還表示安宰賢經常以忙為由不回復她的短信，卻同時與那位演員用短信聊天，讓她感到非常心痛，目前她還需要時間來整理這段感情。



很快安宰賢方面也回應，發佈了官方聲明稱：「婚後沒有與其他女人去過酒店，沒有過外遇，當然照片本身也不存在。」

具惠善之所以發文公開離婚全怪安宰賢，是因D社4日獨家報導了安宰賢和具惠善夫婦婚姻生活中2年間的短訊對話內容，並對對話內容進行了分析，公開了兩人之間除涉及過度隱私以外的部分對話內容。 所謂的「安宰賢與所屬社代表一起背後罵具惠善」，實際上聊天內容為文代表找安宰賢確認具惠善主張的內容是否屬實。 在這一過程中安宰賢只是回應「啊，又在說奇怪的話。 (指具惠善)」。 此外，日前具惠善提到的安宰賢告訴她要離婚後就帶走了貓咪下酒菜一事，具惠善的說辭與夫妻之間實際的對話內容有所出入。 具惠善指責安宰賢從不照顧下酒菜，然而聊天記錄顯示安宰賢有說過「正在給孩子們餵飯」的內容。

相關新聞一出，立刻改變了連日來輿論和大眾對具惠善的同情，大批網民開始紛紛倒向安宰賢。而具惠善所指的緋聞女演員，有網民含沙射影地指是吳漣序，導致吳漣序的IG被攻陷，她也遭到無端辱駡。 吳漣序方發聲明否認具惠善所說的與安宰賢交往過密一事，並表示將追究法律責任。 不僅如此，金瑟琪也被捲入其中，她的經紀公司也火速回應稱：「金瑟琪和具惠善、安宰賢的事情一點關係都沒有！ 」



「圖：NATE」

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