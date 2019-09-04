具惠善公开与安宰贤一起写下的「婚姻生活公约」并表示：「我真正希望的是他承认错误和道歉！」
明星 2019年9月4日 星期三08:30 Yuan
具惠善8月18日在个人IG发文：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭。」
本月2日，她透露要中断演艺活动，并计划重新回到大学继续读书。法律代理人更提到：「具惠善不想与安宰贤离婚这一立场始终没有改变。」
不愿离婚的想法更令部分网友感到不解，3日她也在IG更新了猫咪和狗狗的照片，透露出安宰贤把和她一起生活更长时间的下酒菜（안주：猫咪名字）带走了，所以不会和他离婚。
后来具惠善又在IG上传一张照片，是夫妻俩一起写下的婚姻生活公约，「安宰贤需要注意的事项」包含了「在外面喝酒，只能喝到晚上10点」、「不能喝到不醒人事」、「不能任性耍脾气」、「不能给他人带来损害」、「脱掉的衣服放到原位置」、「吃剩下的食物马上清理（不要堆在洗手台）」、「需要清洗的衣服放到洗衣室」、「喝醉酒就算心情好也不要大喊，禁止动粗、使用暴力」、「12点之前回家（拍摄除外）」、「一周清理一次猫咪的便便」、「小心说话（不要背后说别人的坏话）」、「整理鞋子」；而「具惠善需要注意的事项」则是「无」，背后也有两人的签名。
具惠善更在贴文写著：「我真正希望的是他承认错误和道歉，是我三年间的托付、叮咛、照顾并守护的家庭。」而不少网友也表示：「看到那个注意事项就觉得很不懂事，一看就看出来是什么样的男人」、「安宰贤道歉离婚后，各自走各自的最适合彼此」、「第一次见到这样离婚的艺人」等等。
（图：TVDaily、IG@kookoo900）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
我老公也有給我寫 🤦♀️ 回家後要遵守怎樣怎樣的…
2小时前
-
-
女方是因為貓咪被男方帶走才不能離婚啊！雖說貓咪是安的，但吃喝拉撒睡都是具負責的！貓咪特別親近具！具加油！
3小时前
-
-
到底為什麼不能po啊哈哈哈真的很奇怪 安在具必須遵守的事項寫無頂多代表他當時疼具 但具也說了安好像只是短暫地愛過她而已啊都假的反正後來就不管了 後來還冷暴力跟經紀公司說具的壞話原本可能還想捏造個對話紀錄(之前說要放出來的kakaotalk結果還鴿了hhh) 自己沒法負責當初幹嘛急著要結婚還賣人設 具到底為啥不能po😂
3小时前