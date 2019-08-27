SJ回归在即…昨天甫公开团综《SJ Returns 3》问候影片 今天是《SS8》首尔场公演日期！
KPOP 2019年8月27日 星期二09:26 JiaJia
这是什么振奋人心的消息！《SUPER SHOW 8》要来了～～～ #SuperJunior
预计今年（2019年）下半年会带著正规九辑回归韩国歌坛的Super Junior，昨日（26日）通过V LIVE官方频道公开团体综艺《SJ Returns 3》问候影片。随著「忙内」圭贤的退伍，SJ结束10年的「军白期」，将通过节目公开9位成员的9辑制作记，预计9月2日公开第1个预告影片，9日起每周一、三、五正午12时（韩国时间）播出。内容不仅包含活跃於多个领域的成员SOLO活动记录，还包含选定主打曲、录音、舞蹈练习、专辑内页拍摄等新专辑准备过程。引发粉丝们期待。
今日，官方再公开「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」宣传海报。公演时间为10月12日、13日，演出地点在首尔奥林匹克公园KSPO DOME（体育竞技场），门票将通过「YES24」在下月（9月）预售。
（图片来源：LABEL SJ）
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