Rocoberry 为《德鲁纳酒店》打造冠军 OST 今日接力发行新歌！
韩剧 2019年8月13日 星期二10:12 施乃琪
《德鲁纳酒店》久违地展现了 OST 横扫音源榜首的盛况，当前榜上一～三名更是全数出自 Rocoberry 之手，而他们今天也要发表自己的新歌了！
以今天（13 日）上午的数据为准，Paul Kim 为《德鲁纳酒店》演唱的最新 OST「再见」在 MelOn、Mnet、Genie、Bugs、NAVER Music、Olleh Music 以及 Soribada 上都名列第一。
在其中几座音源榜上，甚至呈现 Paul Kim 夺冠、Ben 的「听得见我的声音吗」和 Gummy 的「请记住我的一切与当时」三首《德鲁纳酒店》OST 列队占领第一～三名的景况，让人难以忽略背后的创作者 Rocoberry。
从《太阳的后裔》的 “Always”、”Everytime”、《鬼怪》的「我要如初雪般走向你」Rocoberry 俨然已是经典 OST 的代名，而今天傍晚他们也将发行全新单曲〈关於你的一切〉，喜欢 Rocoberry 的话千万别错过！
（照片与影片来源：Hayandal Entertainment）
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