【有片】这样霸气的张娜拉是不是比较少见？与李相仑等主演SBS《VIP》公开首波预告！
韩剧 2019年8月13日 星期二10:33 JiaJia
这个预告片拍得好有质感哦！张娜拉与《皇后的品格》李正林导演二次合作SBS新月火剧（周一、二）《VIP》，预计10月首播～
《VIP》为办公室悬疑爱情剧。描述历经挫折后，再次站起来、重新出发的职业女性之成长故事。由张娜拉、李相仑、李清娥等人主演。
张娜拉饰演百货公司VIP专职组次长「罗贞善」。外表开朗愉快，内心却有著不为人知的痛苦，与同为专职组的组长「朴成俊」结婚后，因为意想不到的事件生活陷入崩塌。
李相仑饰演百货公司VIP专职组组长「朴成俊」。毕业於名牌大学的他，进入到现在的公司。有能力、有机会、有欲望，轻松地到达如今这个地位，对任何诱惑都毫不动摇、只望著同一个女人。
预告片中，除了张娜拉和李相仑外，李清娥、表艺珍、郭善英也依序出现。
根据电视剧企划意图可以得知：表面上，电视剧中的人物生活没有任何问题。但他们却各自拥有不能说的秘密。讽刺的是，当秘密浮出水面时，他们才得以相互理解、认同。所以，这虽然是个关於秘密的故事，却也是关於安慰和治愈的故事。敬请期待。
（图片、影片来源：SBS《VIP》）
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