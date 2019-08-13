Rocoberry 為《德魯納酒店》打造冠軍 OST 今日接力發行新歌！
韓劇 2019年8月13日 星期二10:12 施乃琪
《德魯納酒店》久違地展現了 OST 橫掃音源榜首的盛況，當前榜上一～三名更是全數出自 Rocoberry 之手，而他們今天也要發表自己的新歌了！
以今天（13 日）上午的數據為準，Paul Kim 為《德魯納酒店》演唱的最新 OST「再見」在 MelOn、Mnet、Genie、Bugs、NAVER Music、Olleh Music 以及 Soribada 上都名列第一。
在其中幾座音源榜上，甚至呈現 Paul Kim 奪冠、Ben 的「聽得見我的聲音嗎」和 Gummy 的「請記住我的一切與當時」三首《德魯納酒店》OST 列隊佔領第一～三名的景況，讓人難以忽略背後的創作者 Rocoberry。
從《太陽的後裔》的 “Always”、”Everytime”、《鬼怪》的「我要如初雪般走向你」Rocoberry 儼然已是經典 OST 的代名，而今天傍晚他們也將發行全新單曲〈關於你的一切〉，喜歡 Rocoberry 的話千萬別錯過！
（照片與影片來源：Hayandal Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論