和 Red Velvet 共度的第三个夏天！〈The ReVe Festival’ Day 2〉概念照粉嫩梦幻
KPOP 2019年8月13日 星期二09:52 施乃琪
从两年前的 “Red Flavor” 开始，每年夏天迎接 Red Velvet 回归已经成为固定公式，今年当然也不例外！
SM Entertainment 最近接连公开了 Red Velvet 最新迷你专辑〈The ReVe Festival’ Day 2〉的概念照，以紫色为基调的粉嫩画报中一如既往地暗藏许多令人好奇的元素，
〈The ReVe Festival’ Day 2〉一共收录了风格缤纷丰富的六首歌曲，其中最新主打歌 “Umpah Umpah” 是一首以 disco house 节奏为亮点的舞曲，即将带来延续 “Red Flavor” 和 “Power Up” 威力、袭卷夏天的清凉音乐。
〈The ReVe Festival’ Day 2〉已经从昨天开始开放预购，20 日别忘了锁定完整音源和 MV 罗！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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