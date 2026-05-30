曹政奭表明不想生第三胎了！心疼妻子Gummy产后痛苦的恢复过程：妻子的健康最重要

韩国演艺圈知名度极高的「明星夫妻」演员曹政奭与歌手Gummy透露了放弃生第三胎计画的原因。

29日，YouTube频道「Channel 曹政奭」公开影片，邀请歌手Gummy作为《奭与音乐之间》的首位来宾出演。



当天，曹政奭对平时不太喜欢上节目的Gummy问道：「我们原本不是很少一起上节目吗？」Gummy回答：「我几乎都不上，之前只有在『新人歌手曹政奭』的时候一起上过一次。」



对於曹政奭挑战经营YouTube频道一事，Gummy也给予正面评价。她表示：「我觉得YouTube真的很适合你，完全不会有任何排斥感。」



随后，两人聊到了最近出生的第二个女儿。曹政奭一边与她击掌一边说：「恭喜你生下第二胎。」Gummy则笑著表示：「真的太好了，我很幸福。」不过，她也坦言育儿的负担确实变得更重了。





Gummy透露：「对孩子的牵挂和心疼，真的变成了两倍。」对此，曹政奭提到妻子的母爱，表示：「她对孩子的爱真的满到快要溢出来，我甚至会想，世界上真的有这样的妈妈吗？」

他接著说：「第一胎的时候是这样，第二胎也是这样。她甚至会因为太想孩子而哭。虽然大家都说每个妈妈都是如此，但我真的觉得非常了不起。」







Gummy则有些不好意思地回应：「所有妈妈其实都一样啦。」目前两人正在养育大女儿曹艺媛与二女儿曹雅妍。曹政奭也透露：「第二个孩子的个性相当乖巧。」

谈到第三胎计画时，Gummy表示：「身边有很多人从我生下第二胎后，就开始推荐我们再生第三胎。」

过去曾开玩笑说过「想要第三胎」的曹政奭则坦言：「其实是我先说，我们应该不会再生第三胎了。」



曹政奭表示：「孩子们当然很重要，但我觉得妻子的健康更重要。看到她生完第二胎后恢复身体的过程，真的让人很心疼。」

他接著说：「甚至让我产生了想替她承受那些痛苦的念头。看到那样的她之后，我就完全不再有生第三胎的想法了。」



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