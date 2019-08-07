在军队中也能发挥特长！EXO D.O.（都敬秀）通过料理资格证，将以「料理兵」的身份服兵役！
明星 2019年8月7日 星期三11:37 Yuan
EXO成员D.O.（都敬秀）昨日（6日）参加新兵教育结业式，就有消息指出：「完成4星期基础军事训练后，D.O.接下来将以料理兵身份服役。」
陆军相关人士表示：「都敬秀训练兵的专业技能确定为料理兵。因为在野战中负责做饭，所以也被称为炊事兵，但正式名称是料理兵。」SM方面也表示：「EXO D.O.将以料理兵的身份服兵役。」
料理兵需要负责军营军人们的一日三餐，每天清晨4点半就要起床准备，向军人分发食物、洗碗、清洁厨房及休息室等，被视为军营中最辛苦的兵种。不少当过兵的男性网友纷纷表示：「艺人竟然当了料理兵，认证」、「料理兵真的很累，试著煎1000个鸡蛋吧」、「要提前起床，最晚休息，大热天还要在火炉前一直炒菜」、「不要受伤，会一直会你应援」、「服过兵过几年的人，看到真的觉得很帅气」等等。
陆军方面也曾拍摄过料理兵一天的影片：
而D.O.平时除了喜欢唱歌、演戏外，对料理有浓厚兴趣，他也曾在直播、综艺中为成员们准备晚餐，看起来就非常的专业。他在入伍时虽然工作繁忙，也仍抽空去上料理课，考得韩国料理资格证。
另外，D.O.将在8日被分配至部队，预计在2021年12月25日退伍。
（图：推特＠SWEETTIME_DO，TVDaily、대한민국 육군 [ROK ARMY]）
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