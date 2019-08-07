《坏家伙们》电影版预告公开！又可以看到「坏基龙」跟铁臂马大叔啦～
电影 2019年8月7日 星期三11:42 MiJimin
主演马东锡、金相中、金亚中、张基龙4位的人物海报公开，感觉一个比一个还要狠啊～！
即将在九月上映的全新电影《坏家伙们：The Movie》公开了最新预告，以及4人4色的主演海报，每个角色都拥有独特的个人风格，坏得相当有魅力。
由马东锡、金相中、金亚中、张基龙等人主演的《坏家伙们：The Movie》，改编自2014年的同名电视剧《坏家伙们》，由《杀人委托》电影的孙永昊导演执导，，讲述因押送监狱犯人的囚车侧翻，发生极为罕见的「重刑犯逃狱事件」，为了追捕脱逃的重刑犯，坏家伙们再次重聚，准备一起破获劫狱事件。
▼最新预告，狠劲十足～：
▼马东锡饰演天生的打手「朴雄哲」，金相中饰演组长「吴九卓」。
▼金亚中饰演有过5次诈骗前科的「郭鲁顺」，张基龙饰演前职为刑警、因过失致死而蹲牢的「高柳成」。
《坏家伙们：The Movie》已定档於9月11日韩国上映。
（图自：官方剧照）
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