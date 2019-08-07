在軍隊中也能發揮特長！EXO D.O.（都敬秀）通過料理資格證，將以「料理兵」的身份服兵役！
明星 2019年8月7日 星期三11:37 Yuan
EXO成員D.O.（都敬秀）昨日（6日）參加新兵教育結業式，就有消息指出：「完成4星期基礎軍事訓練後，D.O.接下來將以料理兵身份服役。」
陸軍相關人士表示：「都敬秀訓練兵的專業技能確定為料理兵。因為在野戰中負責做飯，所以也被稱為炊事兵，但正式名稱是料理兵。」SM方面也表示：「EXO D.O.將以料理兵的身份服兵役。」
料理兵需要負責軍營軍人們的一日三餐，每天清晨4點半就要起床準備，向軍人分發食物、洗碗、清潔廚房及休息室等，被視為軍營中最辛苦的兵種。不少當過兵的男性網友紛紛表示：「藝人竟然當了料理兵，認證」、「料理兵真的很累，試著煎1000個雞蛋吧」、「要提前起床，最晚休息，大熱天還要在火爐前一直炒菜」、「不要受傷，會一直會你應援」、「服過兵過幾年的人，看到真的覺得很帥氣」等等。
陸軍方面也曾拍攝過料理兵一天的影片：
而D.O.平時除了喜歡唱歌、演戲外，對料理有濃厚興趣，他也曾在直播、綜藝中為成員們準備晚餐，看起來就非常的專業。他在入伍時雖然工作繁忙，也仍抽空去上料理課，考得韓國料理資格證。
另外，D.O.將在8日被分配至部隊，預計在2021年12月25日退伍。
（圖：推特＠SWEETTIME_DO，TVDaily、대한민국 육군 [ROK ARMY]）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞