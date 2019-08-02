【不定时更新！】８月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～
８月１０日：2AM昶旻【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】
时间：下午7时
地点：TICC台北国际会议中心
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８月１０日：AB6IX【AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN TAIPEI】
时间：下午5时
地点：林口体育馆
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８月１０日：郑世云【2019 JEONG SEWOON CONCERT “ZERO” IN TAIPEI】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆
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８月１０日：朴春【Park Bom 1st Fan Meeting in Taipei 2019】
时间：下午7时
地点：新北市工商展览中心
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８月２４日：朱智勋【All About JU JIHOON 2019 Asia Fan Meeting in Taipei】
时间：下午6时
地点：花漾Hana展演空间
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８月２４日：VIXX成员LEO【LEO 1st CONCERT [MUSE] IN TAIPEI】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆
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８月３１日：GFRIEND【2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in TAIPEI】
时间：下午6时
地点：林口体育馆
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８月３１日：申彗星【2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU】
时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心
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