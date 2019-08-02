【不定时更新！】８月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

【不定时更新！】８月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

明星   2019年8月2日   星期五08:15   韩星网  

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～

【不定时更新！】８月份有谁会来港跟大家见面呢？

８月１０日：2AM昶旻【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】

时间：下午7时
地点：TICC台北国际会议中心

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８月１０日：AB6IX【AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN TAIPEI】

时间：下午5时
地点：林口体育馆

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８月１０日：郑世云【2019 JEONG SEWOON CONCERT “ZERO” IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆

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８月１０日：朴春【Park Bom 1st Fan Meeting in Taipei 2019】

时间：下午7时
地点：新北市工商展览中心

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８月２４日：朱智勋【All About JU JIHOON 2019 Asia Fan Meeting in Taipei】

时间：下午6时
地点：花漾Hana展演空间

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８月２４日：VIXX成员LEO【LEO 1st CONCERT [MUSE] IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX大直馆

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８月３１日：GFRIEND【2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in TAIPEI】

时间：下午6时
地点：林口体育馆

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８月３１日：申彗星【2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU】

时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心

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