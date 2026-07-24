李帝勋强风中与粉丝同欢大喊「此生难忘」〜愿为美食来台Long Stay，亲自宣布《信号2》今年即将公开

同为7月寿星，演员李帝勋今日来台欢庆百货一周年，热爱爱心饭撒的他，在晚间刮著大风的户外场地，身著米色西装登场，立即对台下数百位粉丝们爱心大放送，更透露自己今年3月曾来台会粉丝，没多久后又接到此活动邀约，让他有整整两个月都期待著再度来台。

今日受台风外围环流影响，晚间天气刮著大风更不时飘起雨滴，在百货的顶楼举办小型粉丝见面会的李帝勋，虽然发型都被吹乱了仍藏不住好心情，只是非常担心粉丝们淋到雨。不过在户外场地举办见面会，李帝勋说自己也是第一次，虽然刮著大风，但让他觉得是此生难忘的经验。





李帝勋也回答粉丝们便利贴上所写的问题，被问到最爱的台湾零食是什么？他表示自己非常喜爱牛轧饼，总是忍不住一直吃，也透露自己平时不太吃零食的母亲也非常喜欢，所以这次他打算带很多回去孝敬妈妈。粉丝们也很关心欧巴近期是否有新作品？李帝勋也直接宣布，大家已经敲碗了10年的《信号2》终於也将在今年公开，请大家继续期待。而李帝勋也透露自己正在拍摄新的法庭喜剧，预计在明年初也会与大家见面。





接下来李帝勋也与全场粉丝们大玩Balance Game二选一，并品尝台湾美食。一开始入口的盐酥鸡就让他露出满足表情，他更说自己就是为了这个才希望能常常来台！吃到小笼包的时候，更是一颗接一颗停不下来，更仰头大喊「疯了！也太好吃〜」也分享自己在第一次来台时，就直冲小笼包名店去品尝，所以他脑海中能够代表台湾的美食，第一名就是小笼包。接下来他也品尝了葱抓饼、蜂蜜蛋糕以及凤梨酥，每一样都让他赞不绝口，还说台湾美食实在是一辈子都吃不完，甚至觉得自己满适合在台湾生活长住的！



粉丝们也非常喜爱李帝勋的戏剧作品，台上背景音乐一出，李帝勋就低声重现「5238，现在出动！」让粉丝们不禁尖叫了起来，他更重现第三季中堪称最会跳舞的女团经纪人「结尾妖精」画面，做完还害羞地遮起脸来，相当逗趣。最后他也与百货同庆一周年，切下蛋糕，更表示希望百货的第二周年、第三周年也能够都邀请他来到这里与粉丝同乐！下台前欧巴又来一阵依依不舍的饭撒，并表示自己会努力演出更好的作品与大家见面，希望很快再度回到台北。



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