《超人回来了》娜恩镜头减少不如弟弟建厚？妈妈：变少了其实也让我蛮伤心的

《超人回来了》中娜恩建厚小姐弟自从亮相后就备受观众们的喜爱，娜恩的甜美善良、建厚的呆萌活力让姨母粉们每次看得都情不自禁地嘴角上扬，但最近观众们发现姐姐娜恩的镜头相比初期怎么少了许多？
日前妈妈娜恩通过SNS公开了建厚玩耍的照片，玩累了的建厚霸气地躺在游戏池里，露出了标志性的肉肉脚踝。 不少粉丝点赞、留言。 其中一条就引起了妈妈的注意，还特意回复了。
这名粉丝问：「感觉《超人回来了》里的镜头从娜恩转向了建厚，之前娜恩是主角，最近变建厚了，如何才能多多看到娜恩呢？ 」 妈妈娜恩回复：「这件事我有问过节目组，他们说是因为开拍初期没怎么拍到建厚。 娜恩无论何时都在尽最大的努力，镜头变少了其实也让我蛮伤心的。 」安娜也明显感觉出现在节目的重心转向了建厚，娜恩的镜头明显减少。
这已经不是安娜第一次提及镜头多少了，对此观众们留言表示：「站在电视台的立场来看，他们肯定会在意镜头分配」、「不过这样按人气给镜头，做妈妈的当然会伤心」、「一开始建厚都没什么镜头，现在有了人气就多给镜头，确实有点...」等。
「图：IG@annanotpark、KBS、NATE」
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