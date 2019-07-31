韩剧 8 月是流行奇幻的平行时空！

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继7月份的大爆剧后，超热的8月迷你新剧只有月火、周末部分要接档，其他如水木、金土各家迷你剧都在热播中。不晓得大家热追哪一部？

※ 月火剧 ※

8/5 MBC《Welcome 2 life》（欢迎来到第2人生）32集



接档《检法男女2》，原放在7月新剧介绍，电视台则放到8月份上档。是部浪漫奇幻律师剧，讲述擅长钻法律漏洞的律师发生事故进入平行时空的另一个世界所发生的心灵成长故事。郑智薰、林智妍、郭时阳主演。由《让女人哭泣》导演金根勋执导、作家柳熙京执笔。这部剧若先前的报导没更动的话，应该是MBC的最后一部月火迷你剧。

8/5 KBS2 《让我聆听你的歌》32集



接档《Perfume/香水》，也是放7月底新剧资讯的，电视台也安排到这个月份上档。是部神秘爱情喜剧，改编自教保文库独家连载馆邀请的当选著作《我会让你睡觉 》，延宇振、金世正、宋再临、芝妍主演。讲述失去发生杀人案件「那天」全部记忆的定音鼓手，遇到奇怪的音痴男后找回遗失真相的爱情故事。由作家金敏珠执笔，独幕剧《皮诺丘的鼻子》的节目总监李贞美执导。

8/26 tvN《抓住幽灵》16集



接档《60天，指定幸存者》，文瑾莹、金善浩主演。由《屋塔房王世子》、《回来吧大叔》导演申允燮执导、作家苏媛、李英珠执笔。讲述地铁警察为了抓住神出鬼没的地铁灵魂而展开的搞笑浪漫故事。这部也是文瑾莹长时间休养后的回归电视剧作品，非常期待她的戏。

而SBS月火时段目前是播暑期限定真人实境综艺节目，迷你剧恢复时间，关注中。

※ 周末剧 ※

8/31 OCN 首播《他人即地狱》10集



接档《Watcher》。任时完、李栋旭、李钟玉、朴钟焕、李姃垠和李贤旭等主演。改编高人气网漫的惊悚悬疑剧，是任时完退伍首部回归电视剧作品。描述乡村少年尹钟宇（任时完 饰）来到首尔并生活在考试院里发生的惊悚悬疑故事。由电影《消尸的夜晚》导演李昌执导，《救救我》作家郑新圭执笔，是电视台继《圈套》后推出的「Dramatic Cinema」企划之第2部作品。

进入2019的下半年，还是有多部新剧已排好档也在拍摄中，有池昌旭、李敏镐刚退伍的人气男演。大家坐等就好。后面若有更动，请以电视台发布为主。20190729

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