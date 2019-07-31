《超人回來了》娜恩鏡頭減少不如弟弟建厚？媽媽：變少了其實也讓我蠻傷心的

《超人回來了》中娜恩建厚小姐弟自從亮相後就備受觀眾們的喜愛，娜恩的甜美善良、建厚的呆萌活力讓姨母粉們每次看得都情不自禁地嘴角上揚，但最近觀眾們發現姐姐娜恩的鏡頭相比初期怎麼少了許多？
日前媽媽娜恩通過SNS公開了建厚玩耍的照片，玩累了的建厚霸氣地躺在遊戲池裡，露出了標誌性的肉肉腳踝。 不少粉絲點贊、留言。 其中一條就引起了媽媽的注意，還特意回復了。
這名粉絲問：「感覺《超人回來了》裡的鏡頭從娜恩轉向了建厚，之前娜恩是主角，最近變建厚了，如何才能多多看到娜恩呢？ 」 媽媽娜恩回復：「這件事我有問過節目組，他們說是因為開拍初期沒怎麼拍到建厚。 娜恩無論何時都在盡最大的努力，鏡頭變少了其實也讓我蠻傷心的。 」安娜也明顯感覺出現在節目的重心轉向了建厚，娜恩的鏡頭明顯減少。
這已經不是安娜第一次提及鏡頭多少了，對此觀眾們留言表示：「站在電視台的立場來看，他們肯定會在意鏡頭分配」、「不過這樣按人氣給鏡頭，做媽媽的當然會傷心」、「一開始建厚都沒什麼鏡頭，現在有了人氣就多給鏡頭，確實有點...」等。
「圖：IG@annanotpark、KBS、NATE」
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