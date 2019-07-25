终於等到这一天！DAY6 获得出道后首座音乐节目奖杯

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无论创作、演唱和演奏都是实力派的 DAY6 出道近四年累积无数好歌，昨天他们终於首度征服音乐节目了！

昨天（24 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，DAY6 凭著最新主打歌 “Time of Our Life” 击败了请夏、GFRIEND、Heize 和伯贤，成为 7 月第四周的冠军得主。

获奖后的 DAY6 首先向公司同仁致谢，并无比开心地说：「真的没想到我们也会有再音乐节目拿第一名的这天，很感谢大家让我们再《Show Champion》拿第一名。」

他们感性地说：「我们能从小小的表演场地开始一路走到今天，都是歌迷的功劳。谢谢你们在节目上也像演唱会一样跟著大合唱、一起乐在其中，这个第一名真的是非常珍贵的礼物，以后我们也会努力让这样的日子越来越多，好报答一直支持我们的大家！」

再次恭喜 DAY6，期待有越来越多人认识他们的好音乐！





（照片与影片来源：JYP Entertainment、MBC Music）

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