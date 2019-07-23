【EXO首尔演唱会】队长SUHO「被迫」送上腹肌福利♥ XIUMIN传简讯询问伯贤伤势！

EXO日前在首尔火热开唱，队长SUHO更是大秀腹肌，满足了所有粉丝的胃口。
演唱会上除了有SOLO表演，灿烈世勋更是首度公开主打歌《What A Life》的表演，让现场的粉丝们成为全球抢先目睹新歌舞台演出的观众！
除了众人精彩的表演吸睛之外，最吸引眼球的就是SUHO了。 表演途中，和粉丝么互动的EXO成员们开始拉扯SUHO的上衣，被强制「脱衣」的SUHO害羞地转过身去，背对著粉丝们，然而大家还是看到他的「强盗宽肩」和线条紧实又性感的肌肉线条。
也许是队友们想要让所有的粉丝们都知道队长拥有好身材，又强行将SUHO转向粉丝，让众人大饱眼福。 而SUHO的立体雕刻巧克力腹肌就这样「无意」展示给了大家。
最搞笑的是SUHO很是害羞，一再想要阻止队友，然而队友却齐心协力地阻止他拉下衣服。 看到SUHO的肌肉之后，粉丝们纷纷表示：「我又陷入了爱情」、「超脱现实的好身材」、「SUHO背上纹著成员们的名字，好感动啊」等。
190719 #EXplOrationinSeoulDay1— (@ToAprilBoy_0412) July 19, 2019
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成员们举办演唱会的时候还收到了来自部队队友XIUMIN的问候，因为服役而不能和大家在一起的XIUMIN，隔空给辛苦的弟弟们送上了祝福。 短讯里写道：「大家今天的演出顺利结束了吗？ 没有人受伤吧？ 伯贤的腿怎么样了」，还在担心伯贤的伤势，真的是位暖心的大哥。
「图：twitter」
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